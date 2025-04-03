https://crimea.ria.ru/20250403/vyvezli-mat-s-detmi---volontery-iz-kryma-podelilis-opytom-iz-zony-svo-1145417433.html

Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО

Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО

Студенты-волонтеры из Крыма поделились своими воспоминаниями из гуманитарных миссий в приграничные районы России. Истории рассказали в рамках круглого стола в... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T21:15

2025-04-03T21:15

2025-04-03T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Студенты-волонтеры из Крыма поделились своими воспоминаниями из гуманитарных миссий в приграничные районы России. Истории рассказали в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.Крымские студенты совершили уже 10 гуманитарных миссий в Курскую и Херсонскую области, Белгород, Мариуполь и на Донбасс. Многие отправлялись в "добровольческие командировки" неоднократно. Например Эвелина Минина – студентка филологического факультета Крымского федерального университета поделилась своим опытом поездки в Курск.Студент Богдан Карпов не раз ездил в Ростовскую область и на Донбасс. Рассказал о том, как вместе с командой помогли батюшке в храме."Он попросил нас поехать на родники, набрать воды. Он уже старый, ему тяжело. А на этих родниках раньше сидели украинские военные, которые обстреливали своих же. Мы прочувствовали это. Но главное, что помогли", - поделился Богдан.Таких историй за 2,5 года миссий собралось много, рассказывают волонтеры. Благодарность мирных жителей и спасенные жизни – их главная награда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежный гуманитарный фронт Крыма в зоне СВО Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновВоенные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи

https://crimea.ria.ru/20250403/studenty-iz-kryma-sovershili-desyat-gumanitarnykh-missiy-v-zonu-svo-1145416384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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