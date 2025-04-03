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Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО
Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО
Студенты-волонтеры из Крыма поделились своими воспоминаниями из гуманитарных миссий в приграничные районы России. Истории рассказали в рамках круглого стола в... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T21:15
2025-04-03T21:15
волонтеры
волонтеры крыма
народный фронт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Студенты-волонтеры из Крыма поделились своими воспоминаниями из гуманитарных миссий в приграничные районы России. Истории рассказали в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.Крымские студенты совершили уже 10 гуманитарных миссий в Курскую и Херсонскую области, Белгород, Мариуполь и на Донбасс. Многие отправлялись в "добровольческие командировки" неоднократно. Например Эвелина Минина – студентка филологического факультета Крымского федерального университета поделилась своим опытом поездки в Курск.Студент Богдан Карпов не раз ездил в Ростовскую область и на Донбасс. Рассказал о том, как вместе с командой помогли батюшке в храме."Он попросил нас поехать на родники, набрать воды. Он уже старый, ему тяжело. А на этих родниках раньше сидели украинские военные, которые обстреливали своих же. Мы прочувствовали это. Но главное, что помогли", - поделился Богдан.Таких историй за 2,5 года миссий собралось много, рассказывают волонтеры. Благодарность мирных жителей и спасенные жизни – их главная награда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежный гуманитарный фронт Крыма в зоне СВО Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновВоенные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи
https://crimea.ria.ru/20250403/studenty-iz-kryma-sovershili-desyat-gumanitarnykh-missiy-v-zonu-svo-1145416384.html
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волонтеры, волонтеры крыма, народный фронт, общество, крым
Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО

Крымские волонтеры поделились историями о помощи жителям приграничных районов России

21:15 03.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчастница гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта в Курскую область, студентка института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Эвелина Минина
Участница гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта в Курскую область, студентка института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Эвелина Минина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Студенты-волонтеры из Крыма поделились своими воспоминаниями из гуманитарных миссий в приграничные районы России. Истории рассказали в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.
Крымские студенты совершили уже 10 гуманитарных миссий в Курскую и Херсонскую области, Белгород, Мариуполь и на Донбасс. Многие отправлялись в "добровольческие командировки" неоднократно. Например Эвелина Минина – студентка филологического факультета Крымского федерального университета поделилась своим опытом поездки в Курск.

"Работая уже в марте в пункте временного размещения, я встретила многодетную женщину, у нее семеро детей. Наши волонтеры помогли ей вывезти всех детей в безопасное место. Ее старшему ребенку было 18. И вот наши ребята, почти такого же возраста, помогли их перевезти", - рассказала студентка.

Студент Богдан Карпов не раз ездил в Ростовскую область и на Донбасс. Рассказал о том, как вместе с командой помогли батюшке в храме.
"Он попросил нас поехать на родники, набрать воды. Он уже старый, ему тяжело. А на этих родниках раньше сидели украинские военные, которые обстреливали своих же. Мы прочувствовали это. Но главное, что помогли", - поделился Богдан.
Таких историй за 2,5 года миссий собралось много, рассказывают волонтеры. Благодарность мирных жителей и спасенные жизни – их главная награда.
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Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО
 
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