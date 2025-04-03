https://crimea.ria.ru/20250403/novye-poshliny-ssha-i-vesenniy-prizyv-v-krymu--glavnoe-za-den-1145427237.html

Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день

Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день

Вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о новых масштабных пошлинах на товары из большинства стран мира, в том числе 25%-й тариф на все произведенные РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T22:33

2025-04-03T22:33

2025-04-03T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о новых масштабных пошлинах на товары из большинства стран мира, в том числе 25%-й тариф на все произведенные за рубежом автомобили. Глава киевского режима Владимир Зеленский на Черниговщине поделился фантазиями относительно возвращения Украине Крыма и четырех новых регионов РФ путем компромиссов с Россией. Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий. Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Запорожской области. Военный комиссар Крыма Евгений Машуков рассказал, сколько новобранцев из республики пополнят армию России после весеннего призыва.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые пошлины США на импорт из почти всех стран мираСША объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой. Венгрия объявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда в день визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого ранее выдал МУС.С 3 апреля США введены 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины.Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации".Мнение о том, зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ, РИА Новости Крым высказал член Международного союза экономистов Игорь Диденко. А кандидат экономических наук Михаил Беляев сделал прогноз относительно судьбы экономики Западной Европы в условиях новой импортной политики США.Фантазии Зеленского о возвращении КрымаВладимир Зеленский заявил, что после полного прекращения огня на Украине между Москвой и Киевом возможно будет наладить диалог, который со временем может привести к компромиссам, в том числе относительно территорий, которые Украина утратила в ходе конфликта. По мнению Зеленского, их можно будет вернуть дипломатическим путем. Своими фантазиями он поделился в ходе встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области, его слова цитируют украинские СМИ."Оно (прекращение огня – ред.) открывает путь к реальной дипломатии", – заявил Зеленский.Венгрия покидает Международный уголовный судВенгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, потому что он превратился в инструмент политики, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, который прибыл сегодня в Будапешт."Причина в том, что мы убедились: суд превращается в политический…. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля", – сказал Орбан.По его словам, законопроект о выходе Венгрии из Римского статута вносится в венгерский парламент в четверг, 3 апреля.Добровольцы в Курской области - ветераны боевых действийДобровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующую поправку к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим приняла Госдума на пленарном заседании 3 апреля.Еще два села на Запорожье и в Донбассе освобожденыРоссийские войска в ходе наступления освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за сутки ВС РФ поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников, а также натовскую технику. На всех направлениях совокупно уничтожены 1135 боевиков ВСУ, в Курской области армия киевского режима потеряла еще почти двести солдат.Сколько новобранцев из Крыма пополнят армию РФ веснойВ рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил военный комиссар республики, полковник Евгений Машуков."Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев", – уточнил он.

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https://crimea.ria.ru/20250403/glavkom-nato-sdelal-zayavlenie-o-preimuschestve-oreshnika-1145425435.html

https://crimea.ria.ru/20250403/pyat-dney-pod-zavalami-v-myanme-spasli-chudom-vyzhivshego-cheloveka-1145426105.html

https://crimea.ria.ru/20250403/evropa-mozhet-peresmotret-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-poshlin-ssha--mnenie-1145424629.html

https://crimea.ria.ru/20250403/v-sevastopole-otkryli-pyat-punktov-testirovaniya-detey-migrantov-1145425289.html

https://crimea.ria.ru/20250403/es-prevraschaetsya-v-totalitarnuyu-kolonialnuyu-imperiyu--ekspert-1145414301.html

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