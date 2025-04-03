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Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
В столице Мьянмы городе Нейпьидо мужчину достали из-под завалов, где он провел пять дней после землетрясения. Кадры с чудесным спасением опубликовало управление РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T19:09
2025-04-03T19:09
мьянма
землетрясение
происшествия
новости
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В столице Мьянмы городе Нейпьидо мужчину достали из-под завалов, где он провел пять дней после землетрясения. Кадры с чудесным спасением опубликовало управление пожарной службы страны.По данным ведомства, 26-летний мужчина после катастрофы находился под завалами отеля в столице страны Нейпьидо. Из-под руин его извлекла группа спасателей из Мьянмы и Турции в среду после полуночи.Конкретной информации о состоянии здоровья выжившего не сообщается. Судя по распространенному ведомством видео, видимых повреждений у него нет.По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме к вечеру четверга увеличилось до 3145, пострадали 4589 и еще 221 числится пропавшим без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах.Очередное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. Накануне, 2 апреля, у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. К этому дню число погибших от первого землетрясение превысило 3 тысячи человек.На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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мьянма, землетрясение, происшествия, новости, в мире, общество
Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека

В Мьянме спасатели достали живого мужчину из завалов через пять дней после землетрясения

19:09 03.04.2025
 
© Скриншот видеоВ Мьянме спасатели достали живого мужчину из завалов через пять дней после землетрясения
В Мьянме спасатели достали живого мужчину из завалов через пять дней после землетрясения
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В столице Мьянмы городе Нейпьидо мужчину достали из-под завалов, где он провел пять дней после землетрясения. Кадры с чудесным спасением опубликовало управление пожарной службы страны.
По данным ведомства, 26-летний мужчина после катастрофы находился под завалами отеля в столице страны Нейпьидо. Из-под руин его извлекла группа спасателей из Мьянмы и Турции в среду после полуночи.
Конкретной информации о состоянии здоровья выжившего не сообщается. Судя по распространенному ведомством видео, видимых повреждений у него нет.
По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме к вечеру четверга увеличилось до 3145, пострадали 4589 и еще 221 числится пропавшим без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах.
Очередное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. Накануне, 2 апреля, у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. К этому дню число погибших от первого землетрясение превысило 3 тысячи человек.
На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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