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Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк
Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк
Информация о том, что источникам воды в России грозит заражение холерной палочкой с Украины является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T21:53
2025-04-16T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Информация о том, что источникам воды в России грозит заражение холерной палочкой с Украины является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.В ведомстве уточнили, что жителю Свердловской области пришло на личный телефон смс-сообщение следующего содержания: "На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой – информация от главного эпидемиолога России".Кроме того, на территории Российской Федерации регулярно проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, добавили в ведомстве и призвали россиян доверять только официальным источникам информации.Накануне Роспотребнадзор опроверг, назвав фейком, информацию о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейкИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкВыплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
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новости, роспотребнадзор, свердловская область, водоснабжение, здоровье
Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк

Фейк о заражении воды в России холерной палочкой с Украины опроверг Роспотребнадзор

21:53 16.04.2025 (обновлено: 22:03 16.04.2025)
 
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Фейк
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Информация о том, что источникам воды в России грозит заражение холерной палочкой с Украины является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что жителю Свердловской области пришло на личный телефон смс-сообщение следующего содержания: "На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой – информация от главного эпидемиолога России".
"Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", – заверили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, на территории Российской Федерации регулярно проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, добавили в ведомстве и призвали россиян доверять только официальным источникам информации.
Накануне Роспотребнадзор опроверг, назвав фейком, информацию о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений.
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