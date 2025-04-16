https://crimea.ria.ru/20250416/biologicheskaya-diversiya-s-ukrainy-rospotrebnadzor-oproverg-novyy-feyk-1145739763.html

Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк

Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк

Информация о том, что источникам воды в России грозит заражение холерной палочкой с Украины является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T21:53

2025-04-16T21:53

2025-04-16T22:03

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свердловская область

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Информация о том, что источникам воды в России грозит заражение холерной палочкой с Украины является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.В ведомстве уточнили, что жителю Свердловской области пришло на личный телефон смс-сообщение следующего содержания: "На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой – информация от главного эпидемиолога России".Кроме того, на территории Российской Федерации регулярно проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, добавили в ведомстве и призвали россиян доверять только официальным источникам информации.Накануне Роспотребнадзор опроверг, назвав фейком, информацию о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейкИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкВыплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк

свердловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, свердловская область, водоснабжение, здоровье