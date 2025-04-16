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Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе
Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе
Освящение куличей, крестный ход, божественные литургии, а также семейный концерт-караоке и гастрономический фестиваль проведут в музейно-храмовом комплексе... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T21:32
2025-04-16T21:32
севастополь
пасха
новости севастополя
религия
православие
новый херсонес
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Освящение куличей, крестный ход, божественные литургии, а также семейный концерт-караоке и гастрономический фестиваль проведут в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в честь Светлого Христова Воскресения. Программой мероприятий поделился губернатор города Михаил Развожаев.В Светлое Воскресенье – 20 числа – с 10 часов утра в Верхнем храме Свято-Владимирского собора состоится Божественная литургия. В 17 часов в Храме-парке под открытым небом состоится Пасхальная вечерня. А после службы, в 18:30, на сцене "Грифон Арены" начнется большой семейный концерт-караоке "Пасха. Поем любимые песни всей семьей".С 21 по 27 апреля, по информации губернатора, в молодежном центре "Точка Опоры" пройдет гастрономический фестиваль, программа которого объединит бесплатные пасхальные угощениями, квартирники, мастер-классы и конкурсы для гостей всех возрастов. Рестораны на территории комплекса предложат специальное меню, а в Византийском квартале пройдут народные гуляния, где можно будет попробовать изысканные блюда византийской кухни.Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщал губернатор Развожаев в марте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатПервая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, пасха, новости севастополя, религия, православие, новый херсонес, общество, михаил развожаев
Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе

Как в Новом Херсонесе пройдет празднование Светлого Христова Воскресения

21:32 16.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Освящение куличей, крестный ход, божественные литургии, а также семейный концерт-караоке и гастрономический фестиваль проведут в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в честь Светлого Христова Воскресения. Программой мероприятий поделился губернатор города Михаил Развожаев.

"19 апреля в течение дня в Свято-Владимирском соборе будет проходить освящение куличей, оно продлится до 19 часов. В 23:55 начнется Крестный ход вокруг собора, после которого состоится Пасхальная утреня – она продлится до 04:00", – проинформировал губернатор.

В Светлое Воскресенье – 20 числа – с 10 часов утра в Верхнем храме Свято-Владимирского собора состоится Божественная литургия. В 17 часов в Храме-парке под открытым небом состоится Пасхальная вечерня. А после службы, в 18:30, на сцене "Грифон Арены" начнется большой семейный концерт-караоке "Пасха. Поем любимые песни всей семьей".
С 21 по 27 апреля, по информации губернатора, в молодежном центре "Точка Опоры" пройдет гастрономический фестиваль, программа которого объединит бесплатные пасхальные угощениями, квартирники, мастер-классы и конкурсы для гостей всех возрастов. Рестораны на территории комплекса предложат специальное меню, а в Византийском квартале пройдут народные гуляния, где можно будет попробовать изысканные блюда византийской кухни.
Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщал губернатор Развожаев в марте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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СевастопольПасхаНовости СевастополяРелигияПравославиеНовый ХерсонесОбществоМихаил Развожаев
 
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