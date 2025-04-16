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Раскрыт план Зеленского на 9 мая - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Раскрыт план Зеленского на 9 мая
Раскрыт план Зеленского на 9 мая - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Раскрыт план Зеленского на 9 мая
Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T21:39
2025-04-16T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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80 лет победы, владимир зеленский, украина, россия, сша, дональд трамп, новости, александр дубинский, мнения
Раскрыт план Зеленского на 9 мая

Что задумал Зеленский на 9 мая

21:39 16.04.2025 (обновлено: 21:41 16.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, <...> (сколько — ред.) не допустить поездки в Москву Трампа", — говорится в публикации.

Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
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