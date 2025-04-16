https://crimea.ria.ru/20250416/raskryt-plan-zelenskogo-na-9-maya-1145739481.html

Раскрыт план Зеленского на 9 мая

Раскрыт план Зеленского на 9 мая - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Раскрыт план Зеленского на 9 мая

Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T21:39

2025-04-16T21:39

2025-04-16T21:41

80 лет победы

владимир зеленский

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сша

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новости

александр дубинский

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250416/sdelka-na-50-milliardov-provalilas-tramp-otkazal-zelenskomu-v-oruzhii-1145730975.html

украина

россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, владимир зеленский, украина, россия, сша, дональд трамп, новости, александр дубинский, мнения