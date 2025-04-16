https://crimea.ria.ru/20250416/eks-gubernatora-kurskoy-oblasti-zaderzhali-po-delu-o-khischenii-1-mlrd-rubley-1145737293.html

Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей

Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T19:03

2025-04-16T19:03

2025-04-16T19:24

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмыБывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговорВ Крыму выросло число расследованных дел о коррупции

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, алексей смирнов, новости, новости сво, безопасность, происшествия