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Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей
Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T19:03
2025-04-16T19:03
2025-04-16T19:24
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
алексей смирнов
новости
новости сво
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмыБывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговорВ Крыму выросло число расследованных дел о коррупции
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, алексей смирнов, новости, новости сво, безопасность, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Следователями следственного департамента МВД предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", — говорится в заявлении.
Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.
Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.
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