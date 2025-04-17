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Выходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею

Выходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Выходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею

Идея сделать понедельник после Пасхи выходным во всей России вполне реальна, поскольку на это имеются все исторические, культурные, религиозные предпосылки, и... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T06:38

2025-04-17T06:38

2025-04-17T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Идея сделать понедельник после Пасхи выходным во всей России вполне реальна, поскольку на это имеются все исторические, культурные, религиозные предпосылки, и эту идею следует рассмотреть. Такое мнение в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" высказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Более того, по его словам, два выходных дня на пасхальной неделе установлены в ряде европейских стран, а в России "есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны".При этом он отметил, что не хотелось бы, чтобы этот праздничный, пасхальный выходной превратился в день поедания еще одной порции шашлыков.Многие люди приходят в храмы на Светлой седмице (особой праздничной первой неделе после Пасхи), и выходной понедельник после Пасхи станет еще одной возможностью для работающих людей прийти в светлый понедельник на службу, сказал, в свою очередь и.о. председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин."Материальным миром нельзя насытиться. <...> Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они уже рожать детей не будут. Им это будет не нужно. Очень важно духовно поставить приоритеты, пускай даже таким способом - мы делаем праздник Пасхи двудневным выходным – ред.), мы как бы показываем его значимость. Пускай кто-то и не услышит, а, может быть, для кого-то это будет важным моментом, поворотным в жизни", - считает священнослужитель.Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозСколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, религия, православие, общество, новости, россия, выходной в крыму, производственный календарь, календарь