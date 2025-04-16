https://crimea.ria.ru/20250416/bolee-80-ptits-prokhodyat-reabilitatsiyu-posle-zagryazneniya-mazutom-v-krymu-1145735749.html

Более 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в Крыму

Более 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в Крыму - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Более 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в Крыму

Более 80 гагар и чомг, пострадавших в результате разлива мазута в Керченском проливе, проходят реабилитацию на внутреннем водоеме сафари-парка "Тайган". Об этом РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T22:12

2025-04-16T22:12

2025-04-16T21:36

новости крыма

ольга (шевцова) славгородская

минприроды крыма

крым

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Более 80 гагар и чомг, пострадавших в результате разлива мазута в Керченском проливе, проходят реабилитацию на внутреннем водоеме сафари-парка "Тайган". Об этом сообщает минприроды Крыма."Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова осмотрела условия содержания пернатых. После спасения птиц направляют в помывочные центры, расположенные в муниципалитетах. Затем пернатые попадают в карантинную зону в сафари-парке, где их вручную вскармливают, а также оказывают всю необходимую помощь. Далее следует второй этап восстановления – в вольерах, расположенных в Доме птиц", - говорится в сообщении.По информации министерства, выпуск птиц в водоем происходит только после заключения орнитолога и ветеринарного врача. Такой способ реабилитации дает положительную динамику: птицы быстрее набирают вес, заново адаптируются к естественной среде обитания. "На сегодняшний день еще 25 птиц содержатся в Доме птиц, а в карантинной зоне находятся 5 гагар и 6 чомг", - подытожили в минприроды Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-nachali-utilizatsiyu-mazuta-posle-chs-v-chernom-more-1145723058.html

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2025

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новости крыма, ольга (шевцова) славгородская, минприроды крыма, крым, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе