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В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов
В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов
В России разрабатывают программный модуль – софт для обнаружения беспилотников. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T20:11
2025-04-16T20:11
россия
минтранс россии
андрей никитин
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В России разрабатывают программный модуль – софт для обнаружения беспилотников. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин.По его словам, разработку ведут с прошлого года. Сейчас создают испытательный стенд, который будет имитировать работу системы в разных условиях. Так ученые проверят, как прибор поведет себя при обычных и максимальных нагрузках. Технология заточена под гражданский сектор, но может и дополнить системы ПВО. По дальности и стабильности обнаружения она не уступает основным конкурентам. К тому же ее внедрение не потребует значительных затрат – вся инфраструктура сетей связи уже есть. С помощью этого радара можно будет "вычислить" дроны через технологические сети связи железнодорожных магистралей, аэропортов и других объектов транспорта.Ранее сообщалось, что в Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО.В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов в декабре прошлого года заявил, что в России планируют создать новый род войск в 2025-м."В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. Завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", – заявил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
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россия, минтранс россии, андрей никитин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, транспорт
В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов

В России запатентовали модуль для поиска БПЛА возле транспортных объектов – Минтранс

20:11 16.04.2025
 
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Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В России разрабатывают программный модуль – софт для обнаружения беспилотников. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин.
"Разработка эффективных методов обнаружения и нейтрализации дронов-нарушителей – наш приоритет. Это критически важно для защиты аэропортов, морских и речных портов, железнодорожной инфраструктуры, транспортных узлов и других стратегических объектов", – сообщил Никитин.
По его словам, разработку ведут с прошлого года. Сейчас создают испытательный стенд, который будет имитировать работу системы в разных условиях. Так ученые проверят, как прибор поведет себя при обычных и максимальных нагрузках. Технология заточена под гражданский сектор, но может и дополнить системы ПВО. По дальности и стабильности обнаружения она не уступает основным конкурентам. К тому же ее внедрение не потребует значительных затрат – вся инфраструктура сетей связи уже есть. С помощью этого радара можно будет "вычислить" дроны через технологические сети связи железнодорожных магистралей, аэропортов и других объектов транспорта.
Ранее сообщалось, что в Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО.
В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов в декабре прошлого года заявил, что в России планируют создать новый род войск в 2025-м.
"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. Завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", – заявил министр.
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