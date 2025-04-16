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Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
17 апреля в Раздольненском и Черноморском районах Крыма с 8 до 13 часов будут проходить учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T20:32
2025-04-16T20:46
сергей аксенов
новости крыма
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"барс - крым"
учения
безопасность республики крым и севастополя
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 17 апреля в Раздольненском и Черноморском районах Крыма с 8 до 13 часов будут проходить учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112, подчеркнул глава республики.И обратился к крымчанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, новости крыма, крым, "барс - крым", учения, безопасность республики крым и севастополя, мобильная связь
Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь

В двух районах Крыма могут отключить мобильную связь из-за учений теробороны

20:32 16.04.2025 (обновлено: 20:46 16.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 17 апреля в Раздольненском и Черноморском районах Крыма с 8 до 13 часов будут проходить учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений не предполагает досмотровые мероприятия, однако в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.

Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112, подчеркнул глава республики.
И обратился к крымчанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрым"Барс - Крым"УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМобильная связь
 
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