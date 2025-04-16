https://crimea.ria.ru/20250416/protivodeystvie-diversantam-v-dvukh-rayonakh-kryma-mogut-otklyuchit-svyaz-1145738210.html

Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь

Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь

17 апреля в Раздольненском и Черноморском районах Крыма с 8 до 13 часов будут проходить учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T20:32

2025-04-16T20:32

2025-04-16T20:46

сергей аксенов

новости крыма

крым

"барс - крым"

учения

безопасность республики крым и севастополя

мобильная связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 17 апреля в Раздольненском и Черноморском районах Крыма с 8 до 13 часов будут проходить учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112, подчеркнул глава республики.И обратился к крымчанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, "барс - крым", учения, безопасность республики крым и севастополя, мобильная связь