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В Индонезии снова произошло землетрясение

В Индонезии снова произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 31.03.2025

В Индонезии снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, пишет РИА новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T20:47

2025-03-31T20:47

2025-03-31T20:47

индонезия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, пишет РИА новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров. Подземный толчок произошел в понедельник в 15:54 по времени UTC (18:54 мск) в 142 километрах к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек.Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. По данным сейсмологов, вероятности цунами нет.Накануне в Индонезии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Также землетрясение произошло в воскресенье у берегов Тонга – была объявлена угроза цунами.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило две тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индонезия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, новости, происшествия, в мире, землетрясение