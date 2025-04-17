https://crimea.ria.ru/20250417/porto-franko-odessy-i-vstrecha-v-ankare-bez-rossii-i-ssha--v-chem-svyaz-1145730646.html

Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь

Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь

Встреча в Турции представителей Европы и Украины без участия России и США не приблизит установление безопасности на Черном море, но является частью процесса,... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T06:10

2025-04-17T06:10

2025-04-17T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

одесса

черное море

вадим колесниченко

россия

сша

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Встреча в Турции представителей Европы и Украины без участия России и США не приблизит установление безопасности на Черном море, но является частью процесса, который может к этому привести: через установление режима порто-франко в Одессе по соглашению Москвы и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, отметив, что если события пойдут не по жесткому пути, контроль надо Одессой РФ может получить к концу текущего года.Нормальная ситуацияНакануне в Анкаре стартовала двухдневная встреча по безопасности в Черном море, встреча проходит под эгидой минобороны Турции. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в переговорах участвуют представители Украины, Великобритании, Франции и Турции.По словам Колесниченко, тот факт, что в переговорах не участвуют ни Россия, ни США, неудивителен и говорит о многом.Возможность подобного рода переговоров обсуждалась и раньше – на этапе возникновения идеи "некоего перемирия на море без прекращения действий на земле", заметил он."Но тогда часть экспертов высказала сомнение в том, что это будет безопасно для нас, поскольку у Турции появляется возможность прекратить исполнение доктрины Монтре, запрещающей пропускать корабли стран НАТО, которые не базируются в Черном море", – сказал Колесниченко.Учитывая это, а также то, что зерновая сделка не состоялась и обязательства, взятые Западом в лице ООН, не были выполнены, Россия сформулировала теперь свою окончательную позицию в том числе по вопросу безопасности в Черном море, и пока ей больше добавить нечего, сказал эксперт.Но хотя США и заявили, что "готовы что-то сделать, они до сих пор не добились от своих европейских партнеров вразумительного понимания" сути такого рода договоренности, отметил эксперт."И Турция держит достаточно странную позицию... Поэтому сегодня наши специалисты, военные и дипломаты, внимательно отслеживают то, что происходит в Анкаре, в том числе как себя ведет турецкая сторона", – сказал политолог.США, которые в принципе дистанцируются от украинского вопроса и темы безопасности Европы, также не намерены быть там, где собирается антитрамповская коалиция ради того, чтобы собраться – "это нормальная ситуация", добавил он.Порто-франко Одессы: три причины бытьОднако все это не значит, что встреча в Анкаре не имеет значения, сказал Колесниченко. По мнению эксперта, она в том числе может стать частью того процесса, который действительно приблизит установление безопасности на Черном море.Речь, в частности, о возможном установлении в Одессе режима порто-франко, то есть свободного порта – этого вопроса не могут не касаться в Анкаре, поскольку он витает в воздухе и важен для всех участников, в том числе для Турции, полагает эксперт.Такой вариант очень возможен по нескольким причинам, сказал эксперт. Первая обусловлена так называемой ресурсной сделкой США с Украиной, которая предполагает некий контроль над портами, сказал он. Вторая связана с тем, какую позицию заняла Америка в отношении конфликта на Украине в целом и киевской власти в частности, добавил он."Если мы примем во внимание, что американская сторона неоднократно признавала, что на территории Украины идет война между Россией и Америкой, что она готова выйти из нее и уже недвусмысленно обвиняет в этом украинскую сторону, то такое действительно возможно", считает Колесниченко.Наконец, третья причина замыкается на документы, и здесь тоже может не возникнуть проблем, полагает он.Эксперт напомнил, что Одесса имела такой опыт использования своей портовой зоны при царской России на протяжении десятков лет. И сегодня "это хороший и удобный вариант для безопасной морской торговли и контроля за тем, чтобы там не было грузов военного назначения", подчеркнул Колесниченко."В этом случае американской стороной обеспечивается контроль за демилитаризацией портовой зоны, что, в свою очередь, обеспечивало бы реальную безопасность Черного моря для всех и не допускало бы сюда так называемых европейских союзников", - сказал он.Альтернативы естьДля России такой вариант мог бы стать вполне приемлемым, но лишь в том случае, если украинская сторона не успеет окончательно растерять адекватность, о чем недавно заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), напомнил Колесниченко."С точки зрения безопасности на десятилетия России, конечно, оптимально было бы ограничить выход Украины, особенно военный, к Черному морю, откуда идут главные поставки. Контроль портов не позволял бы ей после завершения военных действий активно милитаризироваться. Но по крайней мере сегодня наша сторона об этом не заявляла. Кроме выступления президента на РСПП, где в том числе стоял и вопрос Одессы", – сказал политолог.По мнению Колесниченко, если все пойдет менее жестким путем, то РФ будет контролировать до 70% Одессы уже по итогам текущего года.Такое развитие событий вряд ли способно обрадовать и Турцию, поскольку означает усиление России. Тем не менее с Россией у Турции гораздо больше общих дел по обеспечению безопасности, чем, например, с Великобританией, активного присутствия которой в Черном море Анкара точно бы не хотела, объяснил политолог. И подчеркнул, что англичане уже обозначились в Очакове и Одессе с 2017 года и хотят большего.13 апреля телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 апреля оставил без комментариев сообщение турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах России и Украины в Анкаре.Позже минобороны Турции уточнило, что 15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/bitva-za-odessu-zachem-ona-evropeytsam-i-chem-eto-grozit-krymu-1145442219.html

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черное море

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мнения, одесса, черное море, вадим колесниченко, россия, сша, переговоры