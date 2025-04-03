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Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин
Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T18:03
2025-04-03T18:08
эммануэль макрон
европейский союз (ес)
дональд трамп
сша
новости
экономика
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.По его словам, появление крупных европейских игроков, которые начнут "инвестировать миллиарды евро в американскую экономику" в то время, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.Макрон также считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом, заявлял ранее политолог-американист Малек Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСПереговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля
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эммануэль макрон, европейский союз (ес), дональд трамп, сша, новости, экономика, франция
Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин

Макрон призывает французские компании остановить инвестиции в США после введения пошлин

18:03 03.04.2025 (обновлено: 18:08 03.04.2025)
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo Justin Tallis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.
"Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", - заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики, которые будут наиболее затронуты решением США ввести пошлины на импорт.
По его словам, появление крупных европейских игроков, которые начнут "инвестировать миллиарды евро в американскую экономику" в то время, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.
Макрон также считает, что Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу Соединенным Штатам на новые торговые пошлины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с его мнением.
По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.
В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.
Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.
Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом, заявлял ранее политолог-американист Малек Дудаков.
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