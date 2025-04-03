https://crimea.ria.ru/20250403/v-torgovoy-voyne-net-pobediteley--reaktsii-stran-na-novye-poshliny-ssha-1145408346.html

В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США

В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США

В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Такое заявление в связи с решением президента США Дональда Трампа о вводе новых торговых... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T08:15

2025-04-03T08:15

2025-04-03T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Такое заявление в связи с решением президента США Дональда Трампа о вводе новых торговых пошлин для ряда стран сделали в Министерстве коммерции КНР.Первые реакции Китая и других стран, которых коснулись пошлины, – в подборке РИА Новости Крым.Министерство коммерции КНР во вторник заявило о своем решительном несогласии с решением США."В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога", — цитирует заявление китайское государственное англоязычное издание Global Times.Китай призывает американскую сторону уважать права и интересы других стран, немедленно отказаться от необоснованных односторонних тарифных мер и надеется, что США будут рассматривать и решать торговые вопросы объективным и рациональным образом.Правительство Бразилии в связи с вводом пошлин со стороны Вашингтона рассматривает различные меры по защите своих производителей, в том числе обращение во Всемирную торговую организацию, заявило министерство иностранных дел южноамериканской республики. В МИД также сообщил, что правительство намерено посоветоваться с частными сектором о мерах по его защите."Правительство Бразилии рассматривает все возможные меры, чтобы гарантировать взаимность в двусторонней торговле, в том числе обращение в ВТО, для защиты законных национальных интересов", - говорится в заявлении министерства.Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пошлины фундаментально изменят международную торговую систему и пообещал бороться с ними с помощью контрмер."Мы собираемся бороться с этими пошлинами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников", - цитируют Карни канадские СМИ.Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс."США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph.Сеул будет использовать все доступные инструменты для стабилизации рынков после объявления США о введении ответных пошлин, заявил в четверг министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок в ходе экстренного совещания."Мы приложим согласованные усилия на уровне всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб нашей экономике, и с помощью целевой группы по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", — приводит его слова крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap News Agency.Правительство Японии считает введение пошлин "крайне прискорбным", будет настаивать на их пересмотре и рассматривает возможность "быстрого", но пока неопределенного ответа."Это требует осторожного, но смелого и быстрого подхода", — цитирует министра торговли Японии Едзи Муто старейшая англоязычная газета страны The Japan Times.Муто добавил, что ответные меры рассматриваются, но правительству необходимо действовать осторожно, чтобы определить наилучший курс действий.США ранее объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не ввел пошлины на товары из России и БелоруссииСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертМакрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пошлина, сша, в мире, торговля, новости, китай, экономика