https://crimea.ria.ru/20250403/v-torgovoy-voyne-net-pobediteley--reaktsii-stran-na-novye-poshliny-ssha-1145408346.html
В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США
В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США
В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Такое заявление в связи с решением президента США Дональда Трампа о вводе новых торговых... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T08:15
2025-04-03T08:15
2025-04-03T08:15
пошлина
сша
в мире
торговля
новости
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145408569_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_85857a2680566e61800b4ea176f5eaba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Такое заявление в связи с решением президента США Дональда Трампа о вводе новых торговых пошлин для ряда стран сделали в Министерстве коммерции КНР.Первые реакции Китая и других стран, которых коснулись пошлины, – в подборке РИА Новости Крым.Министерство коммерции КНР во вторник заявило о своем решительном несогласии с решением США."В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога", — цитирует заявление китайское государственное англоязычное издание Global Times.Китай призывает американскую сторону уважать права и интересы других стран, немедленно отказаться от необоснованных односторонних тарифных мер и надеется, что США будут рассматривать и решать торговые вопросы объективным и рациональным образом.Правительство Бразилии в связи с вводом пошлин со стороны Вашингтона рассматривает различные меры по защите своих производителей, в том числе обращение во Всемирную торговую организацию, заявило министерство иностранных дел южноамериканской республики. В МИД также сообщил, что правительство намерено посоветоваться с частными сектором о мерах по его защите."Правительство Бразилии рассматривает все возможные меры, чтобы гарантировать взаимность в двусторонней торговле, в том числе обращение в ВТО, для защиты законных национальных интересов", - говорится в заявлении министерства.Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пошлины фундаментально изменят международную торговую систему и пообещал бороться с ними с помощью контрмер."Мы собираемся бороться с этими пошлинами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников", - цитируют Карни канадские СМИ.Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс."США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph.Сеул будет использовать все доступные инструменты для стабилизации рынков после объявления США о введении ответных пошлин, заявил в четверг министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок в ходе экстренного совещания."Мы приложим согласованные усилия на уровне всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб нашей экономике, и с помощью целевой группы по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", — приводит его слова крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap News Agency.Правительство Японии считает введение пошлин "крайне прискорбным", будет настаивать на их пересмотре и рассматривает возможность "быстрого", но пока неопределенного ответа."Это требует осторожного, но смелого и быстрого подхода", — цитирует министра торговли Японии Едзи Муто старейшая англоязычная газета страны The Japan Times.Муто добавил, что ответные меры рассматриваются, но правительству необходимо действовать осторожно, чтобы определить наилучший курс действий.США ранее объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не ввел пошлины на товары из России и БелоруссииСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертМакрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
сша
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145408569_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f26beae7bd859449c951946f51ca6c09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пошлина, сша, в мире, торговля, новости, китай, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Такое заявление в связи с решением президента США Дональда Трампа о вводе новых торговых пошлин для ряда стран сделали в Министерстве коммерции КНР.
Первые реакции Китая и других стран, которых коснулись пошлины, – в подборке РИА Новости Крым.
Министерство коммерции КНР во вторник заявило о своем решительном несогласии с решением США.
"В торговой войне нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия с торговыми партнерами путем диалога", — цитирует заявление китайское государственное англоязычное издание Global Times
.
Китай призывает американскую сторону уважать права и интересы других стран, немедленно отказаться от необоснованных односторонних тарифных мер и надеется, что США будут рассматривать и решать торговые вопросы объективным и рациональным образом.
Правительство Бразилии в связи с вводом пошлин со стороны Вашингтона рассматривает различные меры по защите своих производителей, в том числе обращение во Всемирную торговую организацию, заявило министерство иностранных дел южноамериканской республики. В МИД также сообщил, что правительство намерено посоветоваться с частными сектором о мерах по его защите.
"Правительство Бразилии рассматривает все возможные меры, чтобы гарантировать взаимность в двусторонней торговле, в том числе обращение в ВТО, для защиты законных национальных интересов", - говорится в заявлении министерства
.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пошлины фундаментально изменят международную торговую систему и пообещал бороться с ними с помощью контрмер.
"Мы собираемся бороться с этими пошлинами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников", - цитируют Карни канадские СМИ.
Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс.
"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph
.
Сеул будет использовать все доступные инструменты для стабилизации рынков после объявления США о введении ответных пошлин, заявил в четверг министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок в ходе экстренного совещания.
"Мы приложим согласованные усилия на уровне всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб нашей экономике, и с помощью целевой группы по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", — приводит его слова крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap News Agency.
Правительство Японии считает введение пошлин "крайне прискорбным", будет настаивать на их пересмотре и рассматривает возможность "быстрого", но пока неопределенного ответа.
"Это требует осторожного, но смелого и быстрого подхода", — цитирует министра торговли Японии Едзи Муто старейшая англоязычная газета страны The Japan Times.
Муто добавил, что ответные меры рассматриваются, но правительству необходимо действовать осторожно, чтобы определить наилучший курс действий.
США ранее объявили о введении новых пошлин
на продукцию других стран. В частности, пошлины вводятся на товары из Евросоюза в размере 20%, Китая — 34% (для Тайваня — 32%), ЮАР — 30%, Индии — 26%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: