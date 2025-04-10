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"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате - РИА Новости Крым, 10.04.2025
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:07
2025-04-10T13:16
бессмертный полк
россия
80 лет победы
память
новости
9 мая
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.С 2023 года акция "Бессмертный полк" проходит в России без шествия из соображений безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полкаМожно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВДСамый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
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бессмертный полк, россия, 80 лет победы, память, новости, 9 мая, день победы
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате - штаб

13:07 10.04.2025 (обновлено: 13:16 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.
"В этом году - в год 80-летия Победы, 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" вновь украсит улицы и площади наших городов", - сказала Цунаева.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
С 2023 года акция "Бессмертный полк" проходит в России без шествия из соображений безопасности.
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Бессмертный полкРоссия80 лет ПобедыПамятьНовости9 маяДень Победы
 
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