https://crimea.ria.ru/20250410/bessmertnyy-polk-v-rossii-proydet-v-smeshannom-formate-1145570762.html
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате - РИА Новости Крым, 10.04.2025
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:07
2025-04-10T13:07
2025-04-10T13:16
бессмертный полк
россия
80 лет победы
память
новости
9 мая
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111030/88/1110308812_0:70:2288:1356_1920x0_80_0_0_fa9c0ecdeacfd863e9a1f51684cd03fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.С 2023 года акция "Бессмертный полк" проходит в России без шествия из соображений безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полкаМожно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВДСамый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111030/88/1110308812_0:0:1901:1426_1920x0_80_0_0_dc50e528cd1ce71db5276f66bc388e04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, россия, 80 лет победы, память, новости, 9 мая, день победы
"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате - штаб
13:07 10.04.2025 (обновлено: 13:16 10.04.2025)