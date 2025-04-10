https://crimea.ria.ru/20250410/bessmertnyy-polk-v-rossii-proydet-v-smeshannom-formate-1145570762.html

"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате

"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате - РИА Новости Крым, 10.04.2025

"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T13:07

2025-04-10T13:07

2025-04-10T13:16

бессмертный полк

россия

80 лет победы

память

новости

9 мая

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в городах России пройдет 9 мая в смешанном формате, включая традиционный. Об этом на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.С 2023 года акция "Бессмертный полк" проходит в России без шествия из соображений безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полкаМожно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВДСамый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, россия, 80 лет победы, память, новости, 9 мая, день победы