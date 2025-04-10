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Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя
Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя
Житель Севастополя получил 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы, сообщает в четверг пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T15:42
2025-04-10T15:51
гсу ск россии по крыму и севастополю
приговор
правосудие
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Физические наказания севастополец применял к ребенку с мая по декабрь 2024 года. Он избивал малыша и причинял ему физические и психические страдания с молчаливого согласия матери, сообщалось ранее. Следы побоев на теле малыша увидела соседка, когда взрослые оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок. Женщина сообщила об этом правоохранителям. Экспертиза выявила у малыша многочисленные травмы, ребенок был изъят из семьи."Приговором суда 37-летний мужчина признан виновным в истязании пасынка и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.Сейчас фигурант остается под стражей. На мать заведено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не кормила и жгла ладони: в Крыму будут судить мать 3-летнего малышаВ Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляжеДвое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, приговор, правосудие, севастополь, новости севастополя, дети
Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя

Житель Севастополя осужден за истязание трехлетнего пасынка

15:42 10.04.2025 (обновлено: 15:51 10.04.2025)
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Физические наказания севастополец применял к ребенку с мая по декабрь 2024 года. Он избивал малыша и причинял ему физические и психические страдания с молчаливого согласия матери, сообщалось ранее. Следы побоев на теле малыша увидела соседка, когда взрослые оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок. Женщина сообщила об этом правоохранителям. Экспертиза выявила у малыша многочисленные травмы, ребенок был изъят из семьи.
"Приговором суда 37-летний мужчина признан виновным в истязании пасынка и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.
Сейчас фигурант остается под стражей. На мать заведено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка.
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