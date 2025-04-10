https://crimea.ria.ru/20250410/istyazal-trekhletnego-malysha--sud-vynes-prigovor-zhitelyu-sevastopolya-1145576295.html

Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя

Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю Севастополя

Житель Севастополя получил 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы, сообщает в четверг пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T15:42

2025-04-10T15:42

2025-04-10T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Физические наказания севастополец применял к ребенку с мая по декабрь 2024 года. Он избивал малыша и причинял ему физические и психические страдания с молчаливого согласия матери, сообщалось ранее. Следы побоев на теле малыша увидела соседка, когда взрослые оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок. Женщина сообщила об этом правоохранителям. Экспертиза выявила у малыша многочисленные травмы, ребенок был изъят из семьи."Приговором суда 37-летний мужчина признан виновным в истязании пасынка и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.Сейчас фигурант остается под стражей. На мать заведено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не кормила и жгла ладони: в Крыму будут судить мать 3-летнего малышаВ Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляжеДвое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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