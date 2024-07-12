https://crimea.ria.ru/20240712/dvoe-grazhdan-tadzhikistana-zaperli-v-kvartire-i-istyazali-16-detey---sk-1138793262.html

Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК

Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК

Правоохранители освободили 16 детей, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T13:50

2024-07-12T13:50

2024-07-12T13:50

башкирия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

таджикистан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители освободили 16 детей, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным СК, один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана."В настоящее время устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей. Они помещены в специализированные социальные учреждения для организации надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь", - говорится в релизе.В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, таджикистан, новости, россия