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Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК
Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК
Правоохранители освободили 16 детей, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T13:50
2024-07-12T13:50
башкирия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
таджикистан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители освободили 16 детей, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным СК, один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана."В настоящее время устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей. Они помещены в специализированные социальные учреждения для организации надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь", - говорится в релизе.В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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96
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башкирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, таджикистан, новости, россия
Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК

В Уфе задержаны двое граждан Таджикистана, запершие в квартире и истязавшие 16 детей - СК

13:50 12.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители освободили 16 детей, которых били и удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых - граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев", - сообщили в управлении.
По данным СК, один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.
Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана.
"В настоящее время устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей. Они помещены в специализированные социальные учреждения для организации надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь", - говорится в релизе.
В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям, добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
 
БашкирияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияТаджикистанНовостиРоссия
 
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