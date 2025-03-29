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Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР

Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР

Спрос на отдых в Крыму этим летом растет по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T09:54

2025-03-29T09:54

2025-03-29T09:54

ассоциация туроператоров россии (атор)

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общество

майя ломидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму этим летом растет по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.На этой неделе министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий отметил, что Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. До 1 мая будут завершены ремонтные работы на пляжах, а с 1 июня начнут дежурить матросы-спасатели, а также появится пляжное оборудование и инвентарь. По его данным, бронирование на майские праздники и лето в целом достигает 40%. В свою очередь председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук высказал мнение, что цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. При этом к концу марта, "практически все СПА-отели, которые работают в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%". отметил он. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, общество, майя ломидзе