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Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР
Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР
Спрос на отдых в Крыму этим летом растет по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T09:54
2025-03-29T09:54
ассоциация туроператоров россии (атор)
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
общество
майя ломидзе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму этим летом растет по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.На этой неделе министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий отметил, что Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. До 1 мая будут завершены ремонтные работы на пляжах, а с 1 июня начнут дежурить матросы-спасатели, а также появится пляжное оборудование и инвентарь. По его данным, бронирование на майские праздники и лето в целом достигает 40%. В свою очередь председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук высказал мнение, что цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. При этом к концу марта, "практически все СПА-отели, которые работают в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%". отметил он. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
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ассоциация туроператоров россии (атор), крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, общество, майя ломидзе
Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР

В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето

09:54 29.03.2025
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму этим летом растет по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала она РИА Новости.

На этой неделе министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий отметил, что Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. До 1 мая будут завершены ремонтные работы на пляжах, а с 1 июня начнут дежурить матросы-спасатели, а также появится пляжное оборудование и инвентарь. По его данным, бронирование на майские праздники и лето в целом достигает 40%.
В свою очередь председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук высказал мнение, что цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. При этом к концу марта, "практически все СПА-отели, которые работают в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%". отметил он.
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