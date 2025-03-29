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Связист из Крыма награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Связист из Крыма награжден орденом Мужества
Связист из Крыма награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Связист из Крыма награжден орденом Мужества
Военнослужащий из Крыма, начальник аппаратной связи с позывным "Турист", награжден орденом Мужества за подвиг во время выполнения поставленной боевой задачи в... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T14:58
2025-03-29T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, начальник аппаратной связи с позывным "Турист", награжден орденом Мужества за подвиг во время выполнения поставленной боевой задачи в ходе специальной военной операции. История бойца появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".Начальник аппаратной связи с позывным "Турист" — военнослужащий в пятом поколении. Родился он в Читинской области, но родным для себя считает и Крым."Турист" передал привет своему "уже родному Крыму и Союзу десантников, которые "очень хорошие мужики, помогают"."Всем моим командирам привет, "Корнету", также большой привет моей семье, родным. И в особенности хочу передать большой привет своей супруге и детям. Супруги, наши женщины – это наш тыл, они нас охраняют. Только благодаря им мы себя хорошо чувствуем и защищаем наших детей и нашу Родину", - говорит "Турист".Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из Крыма
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новости сво, участники сво, герои сво, общество, министерство обороны рф, крым, вооруженные силы россии, армия и флот
Связист из Крыма награжден орденом Мужества

Боец из Крыма с позывным "Турист" награжден орденом Мужества

14:58 29.03.2025 (обновлено: 14:59 29.03.2025)
 
© Министерство обороны РФБоец из Крыма с позывным "Турист" награжден орденом Мужества
Боец из Крыма с позывным Турист награжден орденом Мужества
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, начальник аппаратной связи с позывным "Турист", награжден орденом Мужества за подвиг во время выполнения поставленной боевой задачи в ходе специальной военной операции. История бойца появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".
"В районе населенного пункта Баштанка попали в огневую засаду, были поражены некоторые средства связи. Я сел за руль своей аппаратной и вывел ее из-под огня, при этом захватил еще бойца с пораженной станции, которая уже не могла двигаться. Был легкий ожог. Ерунда. Две недели, и опять в бой", - рассказывает герой о случае, за который он удостоен высокой награды.
Начальник аппаратной связи с позывным "Турист" — военнослужащий в пятом поколении. Родился он в Читинской области, но родным для себя считает и Крым.
"Так как родители военнослужащие, я военнослужащий уже в пятом поколении, перебрались в Крым, где отец остался. Остались семьей. Школьное детство и юношество уже провел в Крыму", - делится он.
"Турист" передал привет своему "уже родному Крыму и Союзу десантников, которые "очень хорошие мужики, помогают".
"Всем моим командирам привет, "Корнету", также большой привет моей семье, родным. И в особенности хочу передать большой привет своей супруге и детям. Супруги, наши женщины – это наш тыл, они нас охраняют. Только благодаря им мы себя хорошо чувствуем и защищаем наших детей и нашу Родину", - говорит "Турист".
Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.
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