https://crimea.ria.ru/20250329/svyazist-iz-kryma-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1145313048.html

Связист из Крыма награжден орденом Мужества

Связист из Крыма награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Связист из Крыма награжден орденом Мужества

Военнослужащий из Крыма, начальник аппаратной связи с позывным "Турист", награжден орденом Мужества за подвиг во время выполнения поставленной боевой задачи в... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T14:58

2025-03-29T14:58

2025-03-29T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, начальник аппаратной связи с позывным "Турист", награжден орденом Мужества за подвиг во время выполнения поставленной боевой задачи в ходе специальной военной операции. История бойца появилась в Telegram-канале "Герои спецоперации Z".Начальник аппаратной связи с позывным "Турист" — военнослужащий в пятом поколении. Родился он в Читинской области, но родным для себя считает и Крым."Турист" передал привет своему "уже родному Крыму и Союзу десантников, которые "очень хорошие мужики, помогают"."Всем моим командирам привет, "Корнету", также большой привет моей семье, родным. И в особенности хочу передать большой привет своей супруге и детям. Супруги, наши женщины – это наш тыл, они нас охраняют. Только благодаря им мы себя хорошо чувствуем и защищаем наших детей и нашу Родину", - говорит "Турист".Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, участники сво, герои сво, общество, министерство обороны рф, крым, вооруженные силы россии, армия и флот