https://crimea.ria.ru/20250401/masshtabnaya-avariya-na-vodovode-chast-simferopolya-i-15-sel---bez-vody-1145373922.html

Масштабная авария: 70 улиц в Симферополе и 15 сел - на сутки без воды

Масштабная авария: 70 улиц в Симферополе и 15 сел - на сутки без воды - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Масштабная авария: 70 улиц в Симферополе и 15 сел - на сутки без воды

В связи с авариями на магистральном водоводе 1000 мм в Симферополе и 15 селах района не будет воды. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T21:31

2025-04-01T21:31

2025-04-01T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В связи с авариями на магистральном водоводе 1000 мм в Симферополе и 15 селах района не будет воды. Об этом сообщает "Вода Крыма".По информации предприятия, вода будет отключена 2 апреля - с 00:01 до 23:00 по следующим адресам :- с. Молочное, ул. Молочная 1 и г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 34А ;- с. Молочное, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, СТ "Ивушки", с. Приятное Свидание, СТ "Союз", с. Каштановое, с. Кизиловое, с. Малиновка, с. Партизанское, с. Левадки, с. Чистенькое, с. Фонтаны, с. Обрыв, с. Залесье, с.Перово;- микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, район ул. Крымской Правды, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, ул. Севастопольская, ул. Трансформаторная, ул. Генерала Васильева, пер. Элеваторный. А также возможны перебои и временное ограничение водоснабжения в районах улиц:пр. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Самокиша, ул. Жуковского, ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. 1 Конной Армии, ул. Залесская, ул. Табачная, ул. Красных Зорь, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Димитрова, ул. Целинная, ул. Дружбы, ул. Соколиная, ул. Шевченко, ул. Баррикадная, пер. Баррикадный, ул. Бастионная, ул. Голубиная, ул. Санитарная, ул. Мускатная, ул. Тополевая, ул. Гавена, пер. Гавена, ул. Сизаса, ул. Толбухина, ул. Сочинская, пер. Русский, ул. Зенитная, ул. Русская, ул. Гражданская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Миллера, ул. Батурина, ул. Ливневая, пер. Ореховый, ул. Крымских Партизан, ул. Трубаченко, пер. Батумский, р-н Москольцо. Основной объем работ будет выполнен до 23:00 02.04.2025 (ориентировочно), а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 четверга, 3 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория и пригород на несколько дней останутся без водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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