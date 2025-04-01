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Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки
Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки
Два десятка улиц крымской столицы в среду и в ночь на четверг останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T20:44
2025-04-01T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два десятка улиц крымской столицы в среду и в ночь на четверг останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточнятся, что в указанное время воды не будет по улицам имени газеты Крымская Правда, Генерала Васильева, Трансформаторной, Героев Сталинграда, Обской, Амурской, Иртышской, Енисейской, Валдайской, Генова, Маршала Василевского, Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной, а также в Гренажном переулке и Высоковольтном проезде.Кроме того, в период выполнения работ возможно снижение давления и перебои водоснабжения в микрорайоне Москольцо.Потребителей обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь суточный запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория и пригород на несколько дней останутся без водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки
"Вода Крыма": два десятка симферопольских улиц в среду останутся без воды
20:44 01.04.2025 (обновлено: 20:56 01.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два десятка улиц крымской столицы в среду и в ночь на четверг останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".
"2 апреля с 01:00 ориентировочно до 23:00 в связи с работами по ремонту запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение. Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно к 6 часам 3 апреля", - сказано в сообщении.
Уточнятся, что в указанное время воды не будет по улицам имени газеты Крымская Правда, Генерала Васильева, Трансформаторной, Героев Сталинграда, Обской, Амурской, Иртышской, Енисейской, Валдайской, Генова, Маршала Василевского, Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной, а также в Гренажном переулке и Высоковольтном проезде.
Кроме того, в период выполнения работ возможно снижение давления и перебои водоснабжения в микрорайоне Москольцо.
Потребителей обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь суточный запас воды на время проведения работ.
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