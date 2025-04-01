https://crimea.ria.ru/20250401/dlitelnoe-otklyuchenie-vody-v-simferopole--adresa-i-sroki-1145372230.html

Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки

Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки

Два десятка улиц крымской столицы в среду и в ночь на четверг останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T20:44

2025-04-01T20:44

2025-04-01T20:56

вода крыма

вода в крыму

симферополь

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два десятка улиц крымской столицы в среду и в ночь на четверг останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточнятся, что в указанное время воды не будет по улицам имени газеты Крымская Правда, Генерала Васильева, Трансформаторной, Героев Сталинграда, Обской, Амурской, Иртышской, Енисейской, Валдайской, Генова, Маршала Василевского, Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной, а также в Гренажном переулке и Высоковольтном проезде.Кроме того, в период выполнения работ возможно снижение давления и перебои водоснабжения в микрорайоне Москольцо.Потребителей обещают обеспечить привозной водой при этом рекомендуют иметь суточный запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория и пригород на несколько дней останутся без водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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