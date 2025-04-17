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Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
В Крыму для безопасности и усиления антитеррористической защищенности внедрят информационную систему интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T15:18
2025-04-17T15:22
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму для безопасности и усиления антитеррористической защищенности внедрят информационную систему интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Система также улучшит эффективность работы субъектов оперативно-розыскной деятельности, единых дежурно-диспетчерских служб и других государственных структур, уточнил Аксенов. Видеонаблюдение планируют интегрировать в кратчайшие сроки. Сергей Аксенов призвал глав муниципалитетов активно взаимодействовать с заказчиком системы и прибегать к механизмам государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, новости крыма, видеонаблюдение
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Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения

В Крыму для безопасности внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения - Аксенов

15:18 17.04.2025 (обновлено: 15:22 17.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму для безопасности и усиления антитеррористической защищенности внедрят информационную систему интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Система также улучшит эффективность работы субъектов оперативно-розыскной деятельности, единых дежурно-диспетчерских служб и других государственных структур, уточнил Аксенов.
"Система будет осуществлять сбор и автоматизированную интеллектуальную обработку видеоизображений, а также предоставлять силовым и иным структурам видеопоток и результаты его обработки искусственным интеллектом", – рассказал глава Крыма.
Видеонаблюдение планируют интегрировать в кратчайшие сроки. Сергей Аксенов призвал глав муниципалитетов активно взаимодействовать с заказчиком системы и прибегать к механизмам государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет.
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КрымСрочные новости КрымаСергей АксеновНовости КрымаВидеонаблюдение
 
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