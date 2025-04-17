https://crimea.ria.ru/20250417/dlya-bezopasnosti-kryma-vnedryat-sistemu-intellektualnogo-videonablyudeniya-1145757202.html

Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения

Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения

В Крыму для безопасности и усиления антитеррористической защищенности внедрят информационную систему интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T15:18

2025-04-17T15:18

2025-04-17T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму для безопасности и усиления антитеррористической защищенности внедрят информационную систему интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Система также улучшит эффективность работы субъектов оперативно-розыскной деятельности, единых дежурно-диспетчерских служб и других государственных структур, уточнил Аксенов. Видеонаблюдение планируют интегрировать в кратчайшие сроки. Сергей Аксенов призвал глав муниципалитетов активно взаимодействовать с заказчиком системы и прибегать к механизмам государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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