В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
За нарушение порядка безопасного применения пестицидов и агрохимикатов в Крыму привлекли к ответственности 23 предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. За нарушение порядка безопасного применения пестицидов и агрохимикатов в Крыму привлекли к ответственности 23 предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора. Чаще всего встречались случаи ненадлежащего или несвоевременного оповещения о применении пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что оповещение предусмотрено федеральным законом для безопасности пчеловодческих хозяйств (пасек), а также всех проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых земельных участков.Специалисты подчеркнули, что по всем нарушениям возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения предприятия оштрафованы на общую сумму 88,5 тысяч рублей, и все постановления о назначении административных наказаний вступили в законную силу.Кроме того, республиканской прокуратурой уже рассмотрен план проведения проверок в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на 2026 год, в котором согласовано проведение 76 контрольных мероприятий.Ранее сообщалось, что в Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и ламВ Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатовНа рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства

В Крыму за нарушение применения пестицидов 23 хозяйства оштрафованы на 88 тысяч рублей

07:51 16.12.2025 (обновлено: 08:01 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. За нарушение порядка безопасного применения пестицидов и агрохимикатов в Крыму привлекли к ответственности 23 предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В ходе проверок 25 юрлиц, осуществляющих деятельность в различных муниципальных районах Крыма, в 23 хозяйствах выявлены нарушения обязательных требований", – сказано в сообщении.
Чаще всего встречались случаи ненадлежащего или несвоевременного оповещения о применении пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что оповещение предусмотрено федеральным законом для безопасности пчеловодческих хозяйств (пасек), а также всех проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых земельных участков.
Специалисты подчеркнули, что по всем нарушениям возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения предприятия оштрафованы на общую сумму 88,5 тысяч рублей, и все постановления о назначении административных наказаний вступили в законную силу.
Кроме того, республиканской прокуратурой уже рассмотрен план проведения проверок в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на 2026 год, в котором согласовано проведение 76 контрольных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.
