В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации прокуратуры, предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.Аграрии из Приморского, Акимовского и Приазоваского районов использовали пестицид для борьбы с вредителями. Еще один предприниматель продавал вещество в Мелитополе. Предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы.Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Несоответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в КрымуВ Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 годуУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму

