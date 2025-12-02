https://crimea.ria.ru/20251202/v-zaporozhskoy-oblasti-nakazali-agrariev-za-zapreschennye-veschestva-1151347109.html
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02
2025-12-02T21:22
2025-12-02T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации прокуратуры, предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.Аграрии из Приморского, Акимовского и Приазоваского районов использовали пестицид для борьбы с вредителями. Еще один предприниматель продавал вещество в Мелитополе. Предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы.Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Несоответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории.
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
