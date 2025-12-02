Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации прокуратуры, предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.Аграрии из Приморского, Акимовского и Приазоваского районов использовали пестицид для борьбы с вредителями. Еще один предприниматель продавал вещество в Мелитополе. Предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы.Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Несоответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в КрымуВ Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 годуУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму
В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества

Аграриев Запорожской области наказали за использование запрещенных пестицидов

21:22 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата – инсектицида. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В Запорожской области Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в течение двух месяцев были рассмотрены материалы дел об административных правонарушениях 22 хозяйствующих субъектов", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.
Аграрии из Приморского, Акимовского и Приазоваского районов использовали пестицид для борьбы с вредителями. Еще один предприниматель продавал вещество в Мелитополе. Предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Несоответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории.
