В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам
В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам
12.12.2025
2025-12-12T14:13
2025-12-12T14:13
севастополь
новости севастополя
зоопарк
прокуратура города севастополя
животные
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Под Севастополем сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора пресекли деятельность подпольного зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В ходе проверки специалисты установили, что в селе Верхнесадовое, которое расположено в Нахимовском районе города, предприниматель организовал зоопарк, в котором содержит альпак, кроликов, лам, коз и других животных.Лицензия у фирмы отсутствовала, не было и зоны для хранения биологических отходов. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.После вмешательства надзорных органов все нарушения фирма устранила.Как сообщалось ранее, Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензированияУши, лапы и хвосты: как выживают приюты"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животных
Новости
В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам

В Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка

14:13 12.12.2025
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
В Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Под Севастополем сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора пресекли деятельность подпольного зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В ходе проверки специалисты установили, что в селе Верхнесадовое, которое расположено в Нахимовском районе города, предприниматель организовал зоопарк, в котором содержит альпак, кроликов, лам, коз и других животных.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
В Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
© Прокуратура Севастополя
Лицензия у фирмы отсутствовала, не было и зоны для хранения биологических отходов. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
В Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
© Прокуратура Севастополя
"Природоохранный прокурор внес субъекту хозяйствования представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокурор возбудил в отношении директора фирмы дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.
После вмешательства надзорных органов все нарушения фирма устранила.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
В Севастополе пресекли деятельность подпольного зоопарка
© Прокуратура Севастополя
Как сообщалось ранее, Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов.
