В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам

В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам

Под Севастополем сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора пресекли деятельность подпольного зоопарка. Об РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Под Севастополем сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора пресекли деятельность подпольного зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В ходе проверки специалисты установили, что в селе Верхнесадовое, которое расположено в Нахимовском районе города, предприниматель организовал зоопарк, в котором содержит альпак, кроликов, лам, коз и других животных.Лицензия у фирмы отсутствовала, не было и зоны для хранения биологических отходов. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.После вмешательства надзорных органов все нарушения фирма устранила.Как сообщалось ранее, Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов.

севастополь, новости севастополя, зоопарк, прокуратура города севастополя, животные, закон и право