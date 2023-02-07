Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-nashli-tri-nezakonnykh-zooparka--chto-govoryat-vladeltsy-1126819447.html
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T07:49
2023-02-07T09:19
эксклюзивы риа новости крым
крым
россельхознадзор
животные
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122397225_0:0:1365:767_1920x0_80_0_0_e9369f6802a472063974ba3bde4a45cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор Жиленко, новые требования законодательства по содержанию животных ставят их владельцев в сложное положение. Проверка РоссельхознадзораКак сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора, в январе специалисты ведомства провели в Крыму ряд проверок и выявили зоопарки, работающие без лицензий.Речь идет о евпаторийском ООО "Сервис XXII", по улице Токарева, 43 (экзотариум "ТропикПарк"), а также о бахчисарайском объекте "Парк миниатюр" и крокодиляриуме на пересечении улиц Карла Маркса и Игнатенко в Ялте.Что говорят владельцы"Официально наши объекты, как объекты показа не работают. Конечно, мы продолжаем содержание животных – мы же не можем их выкинуть. Но официально крокодиляриум закрыт для посещения. Зоопарк в Бахчисарае расположен внутри "Парка миниатюр" и посетители попадают туда автоматически, хотя первое время мы пытались ограничивать доступ людей, но теперь смирились и не выгоняем. То есть деньги мы за это не берем, но теоретически люди могут туда попасть ", - комментирует ситуацию владелец объектов Виктор Жиленко.По его словам, объекты не прошли лицензирование из-за трудновыполнимых требований закона "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу с 1 января 2022 года.Нужно расширение"Например, по крокодиляриуму проблема в том, что на каждого крокодила по закону должно быть 10 квадратных метров "жилплощади". Пока не совсем выполнимые требования, учитывая, что у нас 150 крокодилов. Мы написали не один десяток разных заявлений в разные министерства, даже ездили в Москву к автору закона. Получили ответ, что о нашей проблеме известно. Потихоньку она решается, но не скоро", - поясняет собственник.В этой связи он планирует расширение своих объектов."Существует инвестиционный проект, под который мы получили землю от Республики Крым – два гектара в Феодосии, но в связи со сложной ситуацией в стране пока идем медленно и в этом году идею не реализуем", - констатирует он.В январе минувшего года многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. К этому времени часть объектов прошли процедуру лицензирования. Все, кто не получил этот разрешительный документ, не имеют право вести подобную деятельность.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензированияУши, лапы и хвосты: как выживают приюты"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животных
https://crimea.ria.ru/20230112/kak-zhivut-v-krymu-spasennye-iz-khersona-enoty---video-1126376262.html
https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122397225_148:0:1171:767_1920x0_80_0_0_9e431b7c1d8ba443fd0f4684228774d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россельхознадзор, животные, новости крыма, общество
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы

Россельхознадзор выявил в Крыму три зоопарка без лицензии – что говорят владельцы

07:49 07.02.2023 (обновлено: 09:19 07.02.2023)
 
© Бахчисарайский парк миниатюрРоссельхознадзор выявил в Крыму три зоопарка работают без лицензии – что говорят владельцы
Россельхознадзор выявил в Крыму три зоопарка работают без лицензии – что говорят владельцы
© Бахчисарайский парк миниатюр
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор Жиленко, новые требования законодательства по содержанию животных ставят их владельцев в сложное положение.

Проверка Россельхознадзора

Как сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора, в январе специалисты ведомства провели в Крыму ряд проверок и выявили зоопарки, работающие без лицензий.
Речь идет о евпаторийском ООО "Сервис XXII", по улице Токарева, 43 (экзотариум "ТропикПарк"), а также о бахчисарайском объекте "Парк миниатюр" и крокодиляриуме на пересечении улиц Карла Маркса и Игнатенко в Ялте.

"Всем хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", – сообщает официальный Telegram-канал Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Енот полоскун - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео

Что говорят владельцы

"Официально наши объекты, как объекты показа не работают. Конечно, мы продолжаем содержание животных – мы же не можем их выкинуть. Но официально крокодиляриум закрыт для посещения. Зоопарк в Бахчисарае расположен внутри "Парка миниатюр" и посетители попадают туда автоматически, хотя первое время мы пытались ограничивать доступ людей, но теперь смирились и не выгоняем. То есть деньги мы за это не берем, но теоретически люди могут туда попасть ", - комментирует ситуацию владелец объектов Виктор Жиленко.
По его словам, объекты не прошли лицензирование из-за трудновыполнимых требований закона "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу с 1 января 2022 года.

Нужно расширение

"Например, по крокодиляриуму проблема в том, что на каждого крокодила по закону должно быть 10 квадратных метров "жилплощади". Пока не совсем выполнимые требования, учитывая, что у нас 150 крокодилов. Мы написали не один десяток разных заявлений в разные министерства, даже ездили в Москву к автору закона. Получили ответ, что о нашей проблеме известно. Потихоньку она решается, но не скоро", - поясняет собственник.
В этой связи он планирует расширение своих объектов.
"Существует инвестиционный проект, под который мы получили землю от Республики Крым – два гектара в Феодосии, но в связи со сложной ситуацией в стране пока идем медленно и в этом году идею не реализуем", - констатирует он.
Северный морской котик - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 23:28
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
В январе минувшего года многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. К этому времени часть объектов прошли процедуру лицензирования. Все, кто не получил этот разрешительный документ, не имеют право вести подобную деятельность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензирования
Уши, лапы и хвосты: как выживают приюты
"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животных
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРоссельхознадзорЖивотныеНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения
10:46Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки
10:12Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова
09:59Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения
09:07Симферополь "парализовали" 9-балльные пробки
08:51"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
08:43Новое землетрясение произошло в Турции
08:24В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов
08:01Кто несет ответственность за содержание городских территорий
07:49В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
07:26Назван эталонный губернатор России
07:03Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
00:01Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
21:59Главные новости и заявления дня: 6 февраля
21:48Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов
21:33Главные новости Крыма: 6 февраля
21:13В Турцию вылетели спасатели из России
21:12В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
20:59Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
Лента новостейМолния