https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-nashli-tri-nezakonnykh-zooparka--chto-govoryat-vladeltsy-1126819447.html

В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы

В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы

Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T07:49

2023-02-07T07:49

2023-02-07T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор Жиленко, новые требования законодательства по содержанию животных ставят их владельцев в сложное положение. Проверка РоссельхознадзораКак сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора, в январе специалисты ведомства провели в Крыму ряд проверок и выявили зоопарки, работающие без лицензий.Речь идет о евпаторийском ООО "Сервис XXII", по улице Токарева, 43 (экзотариум "ТропикПарк"), а также о бахчисарайском объекте "Парк миниатюр" и крокодиляриуме на пересечении улиц Карла Маркса и Игнатенко в Ялте.Что говорят владельцы"Официально наши объекты, как объекты показа не работают. Конечно, мы продолжаем содержание животных – мы же не можем их выкинуть. Но официально крокодиляриум закрыт для посещения. Зоопарк в Бахчисарае расположен внутри "Парка миниатюр" и посетители попадают туда автоматически, хотя первое время мы пытались ограничивать доступ людей, но теперь смирились и не выгоняем. То есть деньги мы за это не берем, но теоретически люди могут туда попасть ", - комментирует ситуацию владелец объектов Виктор Жиленко.По его словам, объекты не прошли лицензирование из-за трудновыполнимых требований закона "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу с 1 января 2022 года.Нужно расширение"Например, по крокодиляриуму проблема в том, что на каждого крокодила по закону должно быть 10 квадратных метров "жилплощади". Пока не совсем выполнимые требования, учитывая, что у нас 150 крокодилов. Мы написали не один десяток разных заявлений в разные министерства, даже ездили в Москву к автору закона. Получили ответ, что о нашей проблеме известно. Потихоньку она решается, но не скоро", - поясняет собственник.В этой связи он планирует расширение своих объектов."Существует инвестиционный проект, под который мы получили землю от Республики Крым – два гектара в Феодосии, но в связи со сложной ситуацией в стране пока идем медленно и в этом году идею не реализуем", - констатирует он.В январе минувшего года многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. К этому времени часть объектов прошли процедуру лицензирования. Все, кто не получил этот разрешительный документ, не имеют право вести подобную деятельность.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензированияУши, лапы и хвосты: как выживают приюты"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животных

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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