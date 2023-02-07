https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-nashli-tri-nezakonnykh-zooparka--chto-govoryat-vladeltsy-1126819447.html
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T07:49
2023-02-07T07:49
2023-02-07T09:19
эксклюзивы риа новости крым
крым
россельхознадзор
животные
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122397225_0:0:1365:767_1920x0_80_0_0_e9369f6802a472063974ba3bde4a45cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым руководитель двух таких объектов Виктор Жиленко, новые требования законодательства по содержанию животных ставят их владельцев в сложное положение. Проверка РоссельхознадзораКак сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора, в январе специалисты ведомства провели в Крыму ряд проверок и выявили зоопарки, работающие без лицензий.Речь идет о евпаторийском ООО "Сервис XXII", по улице Токарева, 43 (экзотариум "ТропикПарк"), а также о бахчисарайском объекте "Парк миниатюр" и крокодиляриуме на пересечении улиц Карла Маркса и Игнатенко в Ялте.Что говорят владельцы"Официально наши объекты, как объекты показа не работают. Конечно, мы продолжаем содержание животных – мы же не можем их выкинуть. Но официально крокодиляриум закрыт для посещения. Зоопарк в Бахчисарае расположен внутри "Парка миниатюр" и посетители попадают туда автоматически, хотя первое время мы пытались ограничивать доступ людей, но теперь смирились и не выгоняем. То есть деньги мы за это не берем, но теоретически люди могут туда попасть ", - комментирует ситуацию владелец объектов Виктор Жиленко.По его словам, объекты не прошли лицензирование из-за трудновыполнимых требований закона "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу с 1 января 2022 года.Нужно расширение"Например, по крокодиляриуму проблема в том, что на каждого крокодила по закону должно быть 10 квадратных метров "жилплощади". Пока не совсем выполнимые требования, учитывая, что у нас 150 крокодилов. Мы написали не один десяток разных заявлений в разные министерства, даже ездили в Москву к автору закона. Получили ответ, что о нашей проблеме известно. Потихоньку она решается, но не скоро", - поясняет собственник.В этой связи он планирует расширение своих объектов."Существует инвестиционный проект, под который мы получили землю от Республики Крым – два гектара в Феодосии, но в связи со сложной ситуацией в стране пока идем медленно и в этом году идею не реализуем", - констатирует он.В январе минувшего года многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. К этому времени часть объектов прошли процедуру лицензирования. Все, кто не получил этот разрешительный документ, не имеют право вести подобную деятельность.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензированияУши, лапы и хвосты: как выживают приюты"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животных
https://crimea.ria.ru/20230112/kak-zhivut-v-krymu-spasennye-iz-khersona-enoty---video-1126376262.html
https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122397225_148:0:1171:767_1920x0_80_0_0_9e431b7c1d8ba443fd0f4684228774d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
крым, россельхознадзор, животные, новости крыма, общество
В Крыму нашли три незаконных зоопарка – что говорят владельцы
Россельхознадзор выявил в Крыму три зоопарка без лицензии – что говорят владельцы
07:49 07.02.2023 (обновлено: 09:19 07.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Россельхознадзор обнаружил в Крыму зоопарки, работающие без разрешительных документов. Как пояснил РИА Новости Крым
руководитель двух таких объектов Виктор Жиленко, новые требования законодательства по содержанию животных ставят их владельцев в сложное положение.
Проверка Россельхознадзора
Как сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора, в январе специалисты ведомства провели в Крыму ряд проверок и выявили зоопарки, работающие без лицензий.
Речь идет о евпаторийском ООО "Сервис XXII", по улице Токарева, 43 (экзотариум "ТропикПарк"), а также о бахчисарайском объекте "Парк миниатюр" и крокодиляриуме на пересечении улиц Карла Маркса и Игнатенко в Ялте.
"Всем хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", – сообщает официальный Telegram-канал Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Что говорят владельцы
"Официально наши объекты, как объекты показа не работают. Конечно, мы продолжаем содержание животных – мы же не можем их выкинуть. Но официально крокодиляриум закрыт для посещения. Зоопарк в Бахчисарае расположен внутри "Парка миниатюр" и посетители попадают туда автоматически, хотя первое время мы пытались ограничивать доступ людей, но теперь смирились и не выгоняем. То есть деньги мы за это не берем, но теоретически люди могут туда попасть ", - комментирует ситуацию владелец объектов Виктор Жиленко.
По его словам, объекты не прошли лицензирование из-за трудновыполнимых требований закона "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу с 1 января 2022 года.
Нужно расширение
"Например, по крокодиляриуму проблема в том, что на каждого крокодила по закону должно быть 10 квадратных метров "жилплощади". Пока не совсем выполнимые требования, учитывая, что у нас 150 крокодилов. Мы написали не один десяток разных заявлений в разные министерства, даже ездили в Москву к автору закона. Получили ответ, что о нашей проблеме известно. Потихоньку она решается, но не скоро", - поясняет собственник.
В этой связи он планирует расширение своих объектов.
"Существует инвестиционный проект, под который мы получили землю от Республики Крым – два гектара в Феодосии, но в связи со сложной ситуацией в стране пока идем медленно и в этом году идею не реализуем", - констатирует он.
В январе минувшего года многие крымские зоопарки и зооуголки приостановили деятельность для проведения работ по получению лицензии после требований Россельхознадзора. К этому времени часть объектов прошли процедуру лицензирования. Все, кто не получил этот разрешительный документ, не имеют право вести подобную деятельность.
Читайте также на РИА Новости Крым: