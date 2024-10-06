https://crimea.ria.ru/20241006/v-krymu-rasskazali-o-sereznykh-problemakh-so-zreniem-u-shkolnikov-1140808801.html

В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников

В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников - РИА Новости Крым, 06.10.2024

В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников

Зрение крымских школьников ухудшается в пять раз в период обучения с 5 по 10 класс. Тревожной статистикой поделилась завкафедрой офтальмологии Медицинской... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T07:45

2024-10-06T07:45

2024-10-06T07:45

общество

кфу (крымский федеральный университет)

медакадемия им. с.и. георгиевского

здоровье

школа

офтальмология

образование в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Зрение крымских школьников ухудшается в пять раз в период обучения с 5 по 10 класс. Тревожной статистикой поделилась завкафедрой офтальмологии Медицинской академии Крымского федерального университета им. Вернадского, доктор медицинских наук, профессор Нанули Иванова.По словам Ивановой, при нормальном развитии дети рождаются с дальнозоркостью +7 диоптрий, так что в возрасте от месяца до трех ребенок способен разглядеть объекты на расстоянии полметра – метр.С каждым годом по одной диоптрии "уходит", и в семь лет оптический фокус приближается к норме. Именно поэтому офтальмологи выступают против того, чтобы дети шли в школу раньше и получали ту зрительную нагрузку, которую глаз функционально выдержать еще не может, подчеркнула Иванова.Генетическая предрасположенность имеет место, если у одного из родителей были проблемы со зрением, сказала Иванова. В этом случае вероятность ухудшения со временем зрения и у ребенка достигает 44%. Такая вероятность у детей, в семье которых не было болезней глаз, не превышает 25%, заметила врач.При этом по всему миру, в том числе в России, сегодня наблюдается тенденция: от 25 до 33% детей уже рождаются с какими-то зрительными нарушениями, добавила она."То есть не с +7 диоптрий, а с +8, а если ребенок недоношенный, то будет еще больше. Может быть астигматизм – сложное состояние роговицы, когда в разных осях по-разному преломляется изображение, искривляется. С помощью цилиндрических линз мы это выправляем, если вовремя выявляем", – рассказала эксперт.Офтальмолог рекомендует родителям проверять зрение детей-школьников как минимум 2 раза в год. В особенности на фоне современной тревожной статистики.Только за полтора года, когда некоторые школы Крыма выбрали формат дистанционного обучения из-за пандемии COVID-19, зрение ребят из одних и тех же классов ухудшилось вдвое, сказала она."Мы проверяли зрение у детей одной из школ Симферополя до того, как был ковид, когда дети занимались очно, и после. И оказалось, что сначала их зрение было снижено на 33-34%, а после того, как дети полтора года учились дистанционно и получали информацию у экранов смартфонов, компьютеров и так далее, более 70% детей этой же группы имели сниженное зрение. То есть показатель увеличился в два раза", – поделилась Иванова результатами исследований.Она напомнила, что 90% информации об окружающем мире человек воспринимает через орган зрения, который "является ведущим, более совершенным, быстрее все запоминает и фиксирует". При этом не способен восстанавливаться после определенных стадий той или иной патологии.И рекомендовала не реже двух раз в год обследоваться у офтальмолога не только школьникам, но и студентам в возрасте до 25 лет, то есть "пока организм растет и угроза снижения зрения сохраняется".Взрослым же людям врач советует проверять глаза хотя бы раз в год."Если процесс контролировать, причем лучше у одного врача наблюдаться, который заметит изменения, то можно вовремя принять меры. В более взрослом возрасте можно, конечно, лазерную коррекцию сделать, но не всем она подходит по показаниям. Ну а если меняется конфигурация роговицы, что называется кератоконус, то это более серьезная проблема, которая не подлежит лазерной коррекции. Сегодня есть методы, которые предпринимаются для ее лечения, но только на первой и начале второй стадии. Дальше еще более серьезно вплоть до пересадки роговицы. И лучше всего этого, конечно, не допускать".На днях специализированный научный журнал British Journal of Ophthalmology опубликовал результаты исследования китайских ученых из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена (Гуанчжоу), согласно которым Россия заняла третье место в мире по распространенности миопии (близорукости) среди молодежи. Первое место досталось Японии, где от этой патологии страдают около 86% детей и подростков. Втором – у Южной Кореи (73,94%). В РФ этот показатель достиг 46,17%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить Офтальмолог рассказала, как сохранить хорошее зрение В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кфу (крымский федеральный университет), медакадемия им. с.и. георгиевского, здоровье, школа, офтальмология, образование в крыму и севастополе, новости крыма