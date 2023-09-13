https://crimea.ria.ru/20230913/oftalmologicheskiy-tsentr-v-simferopole---kakuyu-pomosch-mozhno-poluchit-1131354291.html
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:31
2023-09-13T20:31
2023-09-13T20:31
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Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков
Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения доступны на базе медучреждения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.По его словам, обновленный центр получил современное оборудование, комфортные палаты, эргономичные операционные и оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные вмешательства разной степени сложности."Востребованность высокая: после 45 лет большинство людей начинают надевать очки для чтения. Не редко все не ограничивается таким способом улучшения зрения и приходиться прибегать к оперативным методам - оперируется много катаракты, глаукомы и других патологий", - говорит доктор.Единственный пока недоступный вид помощи - коррекция зрения при помощи эксимерного лазера. Пока в симферопольской клинике его нет, однако в обозримом будущем, по словам Дедкова, такое оборудование тоже может появиться. Кроме высокотехнологичных операций, в центре оказывают экстренную и плановую помощь.По его словам, записаться на прием в симферопольской офтальмологический центр можно на официальном сайте Республиканской больницы имени Семашко, где размещены актуальные телефоны."Среди государственных лечебных учреждений офтальмологическая клиника, которая может выполнять такой спектр оперативных вмешательств, у нас однозначно одна. Это комбинация высококлассных специалистов и современного оборудования. И частным структурам будет очень сложно конкурировать", - заключил Дедков.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный офтальмолог Крыма рассказала, как сохранить хорошее зрениеВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз - мнениеКак сохранить зрение первоклассника: советы офтальмолога
https://crimea.ria.ru/20230911/klyatva-gippokrata-i-ogon-vsu-kak-rabotaet-khersonskaya-meditsina-1131215207.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, общество, офтальмология, симферополь, дмитрий дедков
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
В Симферополе после ремонта открыт центр офтальмологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым.
В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения доступны на базе медучреждения, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.
По его словам, обновленный центр получил современное оборудование, комфортные палаты, эргономичные операционные и оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные вмешательства разной степени сложности.
"Востребованность высокая: после 45 лет большинство людей начинают надевать очки для чтения. Не редко все не ограничивается таким способом улучшения зрения и приходиться прибегать к оперативным методам - оперируется много катаракты, глаукомы и других патологий", - говорит доктор.
Единственный пока недоступный вид помощи - коррекция зрения при помощи эксимерного лазера. Пока в симферопольской клинике его нет, однако в обозримом будущем, по словам Дедкова, такое оборудование тоже может появиться. Кроме высокотехнологичных операций, в центре оказывают экстренную и плановую помощь.
"В любое время дня и ночи есть прием дежурного офтальмолога - ожог, инородное тело, дискомфорт - можно обратиться за помощью. Оказывается плановая консультативная помощь. Экстренную помощь могут получить все, независимо от наличия гражданства РФ. Плановая регламентируется законодательством, оказывается по полису ОМС, предварительно потребуется направление на первичную консультацию", - пояснил гость эфира.
По его словам, записаться на прием в симферопольской офтальмологический центр можно на официальном сайте Республиканской больницы имени Семашко, где размещены актуальные телефоны.
"Среди государственных лечебных учреждений офтальмологическая клиника, которая может выполнять такой спектр оперативных вмешательств, у нас однозначно одна. Это комбинация высококлассных специалистов и современного оборудования. И частным структурам будет очень сложно конкурировать", - заключил Дедков.
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