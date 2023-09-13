Рейтинг@Mail.ru
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230913/oftalmologicheskiy-tsentr-v-simferopole---kakuyu-pomosch-mozhno-poluchit-1131354291.html
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:31
2023-09-13T20:31
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
общество
офтальмология
симферополь
дмитрий дедков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786942_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_84171f581131cc0204b20e5c6eeaace6.jpg
Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков
Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения доступны на базе медучреждения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.По его словам, обновленный центр получил современное оборудование, комфортные палаты, эргономичные операционные и оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные вмешательства разной степени сложности."Востребованность высокая: после 45 лет большинство людей начинают надевать очки для чтения. Не редко все не ограничивается таким способом улучшения зрения и приходиться прибегать к оперативным методам - оперируется много катаракты, глаукомы и других патологий", - говорит доктор.Единственный пока недоступный вид помощи - коррекция зрения при помощи эксимерного лазера. Пока в симферопольской клинике его нет, однако в обозримом будущем, по словам Дедкова, такое оборудование тоже может появиться. Кроме высокотехнологичных операций, в центре оказывают экстренную и плановую помощь.По его словам, записаться на прием в симферопольской офтальмологический центр можно на официальном сайте Республиканской больницы имени Семашко, где размещены актуальные телефоны."Среди государственных лечебных учреждений офтальмологическая клиника, которая может выполнять такой спектр оперативных вмешательств, у нас однозначно одна. Это комбинация высококлассных специалистов и современного оборудования. И частным структурам будет очень сложно конкурировать", - заключил Дедков.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный офтальмолог Крыма рассказала, как сохранить хорошее зрениеВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз - мнениеКак сохранить зрение первоклассника: советы офтальмолога
https://crimea.ria.ru/20230911/klyatva-gippokrata-i-ogon-vsu-kak-rabotaet-khersonskaya-meditsina-1131215207.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786942_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7d8989044bc87e987b1318bfd6969e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, общество, офтальмология, симферополь, дмитрий дедков
Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить

В Симферополе после ремонта открыт центр офтальмологии

20:31 13.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчки
Очки - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения доступны на базе медучреждения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.
Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков
20:31
По его словам, обновленный центр получил современное оборудование, комфортные палаты, эргономичные операционные и оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные вмешательства разной степени сложности.
"Востребованность высокая: после 45 лет большинство людей начинают надевать очки для чтения. Не редко все не ограничивается таким способом улучшения зрения и приходиться прибегать к оперативным методам - оперируется много катаракты, глаукомы и других патологий", - говорит доктор.
Единственный пока недоступный вид помощи - коррекция зрения при помощи эксимерного лазера. Пока в симферопольской клинике его нет, однако в обозримом будущем, по словам Дедкова, такое оборудование тоже может появиться. Кроме высокотехнологичных операций, в центре оказывают экстренную и плановую помощь.
"В любое время дня и ночи есть прием дежурного офтальмолога - ожог, инородное тело, дискомфорт - можно обратиться за помощью. Оказывается плановая консультативная помощь. Экстренную помощь могут получить все, независимо от наличия гражданства РФ. Плановая регламентируется законодательством, оказывается по полису ОМС, предварительно потребуется направление на первичную консультацию", - пояснил гость эфира.
По его словам, записаться на прием в симферопольской офтальмологический центр можно на официальном сайте Республиканской больницы имени Семашко, где размещены актуальные телефоны.
"Среди государственных лечебных учреждений офтальмологическая клиника, которая может выполнять такой спектр оперативных вмешательств, у нас однозначно одна. Это комбинация высококлассных специалистов и современного оборудования. И частным структурам будет очень сложно конкурировать", - заключил Дедков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главный офтальмолог Крыма рассказала, как сохранить хорошее зрение
Возможен ли в России дефицит импортных контактных линз - мнение
Как сохранить зрение первоклассника: советы офтальмолога
Замглавы правительства Херсонской области Сергей Черевко рассказал о ситуации в здравоохранении региона
11 сентября, 14:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеНовости КрымаОбществоОфтальмологияСимферопольДмитрий Дедков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
20:34Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
20:31Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
20:13Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
19:48В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий
19:33Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
19:26В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры
19:08В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
19:01Крымский мост снова открыт для транспорта
18:26При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
18:18Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*
18:03Крымский мост временно закрыт для проезда
17:55Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
17:29Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий
17:13В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства
16:50Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе
16:12Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
16:04Цена на дизель обновила исторический рекорд
15:52Как Симферополь готовится к отопительному сезону
15:42Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе
Лента новостейМолния