https://crimea.ria.ru/20230913/oftalmologicheskiy-tsentr-v-simferopole---kakuyu-pomosch-mozhno-poluchit-1131354291.html

Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить

Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить

В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T20:31

2023-09-13T20:31

2023-09-13T20:31

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Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе после ремонта открыт Центр офтальмологии, оборудованный современной техникой. О том, как получить консультацию специалистов и какие методы лечения доступны на базе медучреждения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.По его словам, обновленный центр получил современное оборудование, комфортные палаты, эргономичные операционные и оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные вмешательства разной степени сложности."Востребованность высокая: после 45 лет большинство людей начинают надевать очки для чтения. Не редко все не ограничивается таким способом улучшения зрения и приходиться прибегать к оперативным методам - оперируется много катаракты, глаукомы и других патологий", - говорит доктор.Единственный пока недоступный вид помощи - коррекция зрения при помощи эксимерного лазера. Пока в симферопольской клинике его нет, однако в обозримом будущем, по словам Дедкова, такое оборудование тоже может появиться. Кроме высокотехнологичных операций, в центре оказывают экстренную и плановую помощь.По его словам, записаться на прием в симферопольской офтальмологический центр можно на официальном сайте Республиканской больницы имени Семашко, где размещены актуальные телефоны."Среди государственных лечебных учреждений офтальмологическая клиника, которая может выполнять такой спектр оперативных вмешательств, у нас однозначно одна. Это комбинация высококлассных специалистов и современного оборудования. И частным структурам будет очень сложно конкурировать", - заключил Дедков.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный офтальмолог Крыма рассказала, как сохранить хорошее зрениеВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз - мнениеКак сохранить зрение первоклассника: советы офтальмолога

https://crimea.ria.ru/20230911/klyatva-gippokrata-i-ogon-vsu-kak-rabotaet-khersonskaya-meditsina-1131215207.html

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, общество, офтальмология, симферополь, дмитрий дедков