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В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов

В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов

В Крыму "помолодели" инфаркты. Какие новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний применяют сейчас в республике, в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму "помолодели" инфаркты. Какие новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний применяют сейчас в республике, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава РК, заведующий Кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко Валерий Садовой и главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава РК Ахтем Зиядинов."Действительно, инфаркты помолодели. Мы сталкиваемся с тем, что к нам привозят пациентов 1982-1988 годов рождения. Вероятно, они забывают о методах профилактики, здоровом образе жизни", - говорит Ахтем Зиядинов.По его словам, в Крыму для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний сейчас активно используются современные малоинвазивные методы вмешательства – рентгенэндоваскулярные.Посредством введения контраста под рентген-контролем специалисты видят поражение сосудов, и далее совместно принимают решение, как дальше действовать.Преимущество этого метода в том, что в большинстве случаев вмешательство осуществляется под местной анестезией. Еще один его плюс в легком послеоперационном периоде и быстрой реабилитации пациента.Валерий Садовой, в свою очередь, отметил, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Крыму отличает сейчас фундаментальный подход, в республике достаточно ангиографов, которые используются в рентгенэндоваскулярной диагностике и лечении."Ангиографы находятся в Керчи, в 7-й городской больнице Симферополя, в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко, в Евпатории, в Джанкое. Практически вся территория Крыма покрыта, чтобы максимально быстро оказать помощь", - рассказал Валерий Садовой.По словам Ахтема Зиядинова, на данный момент дефицит специалистов, которые могли бы выполнять диагностику и лечение рентгенэндоваскулярными методами, есть в Евпатории, Керчи и в 7-й горбольнице Симферополя. Чтобы изменить эту ситуацию, в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ планируют открыть профильную ординатуру."Мы включили в хирургию ознакомительное обучение с рентгенэндоваскулярной хирургией. Сейчас с университетом работаем над тем, чтобы открыть ординатуру по рентгенэндоваскулярной хирургии. Практику студенты будут проходить на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко", - сказал Зиядинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт КрымаКак крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиологаВ Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года

https://crimea.ria.ru/20240722/udalenie-rakovoy-opukholi-kishechnika-po-novoy-metodike-proveli-v-krymu-1139043899.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, валерий садовой, ахтем зиядинов, здоровье, медицина