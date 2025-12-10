https://crimea.ria.ru/20251210/minprosvescheniya-rf-opredelilo-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1151549448.html
Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10
2025-12-10T13:58
2025-12-10T13:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году, сообщают в пресс-службе ведомства.Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.И заверил, что министерство продолжит работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее. "Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания", – подытожил глава ведомства.Особое внимание при подготовке мероприятий необходимо уделить вопросам безопасности и доступности среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
В России последние звонки в 2026 году пройдут 26 мая – Минпросвещения РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году, сообщают в пресс-службе ведомства.
Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.
"В соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по инициативе нашего Президента, важной частью патриотической работы являются церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Они способствуют формированию уважения к государственным символам, укреплению гражданской идентичности", – сказал министр.
И заверил, что министерство продолжит работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее. "Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания", – подытожил глава ведомства.
Особое внимание при подготовке мероприятий необходимо уделить вопросам безопасности и доступности среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
