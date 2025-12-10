https://crimea.ria.ru/20251210/minprosvescheniya-rf-opredelilo-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1151549448.html

Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных

Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных

Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году, сообщают в пресс-службе ведомства.Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.И заверил, что министерство продолжит работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее. "Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания", – подытожил глава ведомства.Особое внимание при подготовке мероприятий необходимо уделить вопросам безопасности и доступности среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

