https://crimea.ria.ru/20241005/glavnoe-za-den-5-oktyabrya-1140870435.html
Главное за день: 5 октября
Главное за день: 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Главное за день: 5 октября
В МИД РФ сделали заявление о том, чем ответит Россия на ядерные испытания США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву. Еще один... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:56
2024-10-05T21:56
2024-10-05T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В МИД РФ сделали заявление о том, чем ответит Россия на ядерные испытания США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву. Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив особый смысл их профессии для общества и страны. В Крыму заявили о хитром плане поставок дальнобойных ракет Запада Украине. Стало известно, где и когда пройдет Ялтинский международный экономический форум.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия ответит зеркально на ядерные испытания СШАВ случае возобновление США ядерных испытаний, ответ России будет зеркальным. Об этом в эфире телеканала RT заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков."За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", – сказал дипломат. Фицо приедет в МосквуПремьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в 2025 году, и его никто не остановит."Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Почему бы я не должен ехать?" – сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Армия России освободила Желанное Второе в ДНР"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли около 2000 боевиков на разных направлениях в зоне спецоперации. Еще более 400 украинских военнослужащих украинская армия утратила за 24 часа в Курской области. Путин назвал особый смысл профессии педагога в России"Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", – сказал Путин, поздравляя российских учителей.Он также высказался о совмещении в образовании РФ современных подходов с опытом дореволюционной и советской школы. В Крыму рассекретили план передачи Киеву дальнобойных ракетНесмотря на то, что Запад избегает прямого столкновения с Россией, ему не терпится ударить вглубь ее территории, и он уже передает соответствующие вооружения Киеву, который ставит на них свои штампы "Зроблено в Україні" (сделано на Украине – ред.). Такое мнение высказал РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов."Факт подготовки такой ракеты – результат поездки Зеленского в Америку", – считает Константинов, комментируя слова главы киевского режима об успешных испытаниях новой баллистической ракеты украинского производства.Ялтинский международный экономический форум пройдет в УфеШестой Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Уфе. Соответствующее распоряжение дал глава Крыма Сергея Аксенова."Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса 2024", – сказано в тексте документа.
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главное за день, крым, россия, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В МИД РФ сделали заявление о том, чем ответит Россия на ядерные испытания США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву. Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив особый смысл их профессии для общества и страны. В Крыму заявили о хитром плане поставок дальнобойных ракет Запада Украине. Стало известно, где и когда пройдет Ялтинский международный экономический форум.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Россия ответит зеркально на ядерные испытания США
В случае возобновление США ядерных испытаний, ответ России будет зеркальным. Об этом в эфире телеканала RT заявил
замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
"За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", – сказал дипломат.
Фицо приедет в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил
, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в 2025 году, и его никто не остановит.
"Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Почему бы я не должен ехать?" – сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Армия России освободила Желанное Второе в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", – сообщили
в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли около 2000 боевиков
на разных направлениях в зоне спецоперации. Еще более 400 украинских военнослужащих украинская армия утратила за 24 часа в Курской области
.
Путин назвал особый смысл профессии педагога в России
"Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", – сказал Путин, поздравляя российских учителей
.
Он также высказался о совмещении в образовании РФ современных подходов с опытом дореволюционной и советской школы.
В Крыму рассекретили план передачи Киеву дальнобойных ракет
Несмотря на то, что Запад избегает прямого столкновения с Россией, ему не терпится ударить вглубь ее территории, и он уже передает соответствующие вооружения Киеву, который ставит на них свои штампы "Зроблено в Україні" (сделано на Украине – ред.). Такое мнение высказал
РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Факт подготовки такой ракеты – результат поездки Зеленского в Америку", – считает Константинов, комментируя слова главы киевского режима об успешных испытаниях новой баллистической ракеты украинского производства.
Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
Шестой Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Уфе
. Соответствующее распоряжение дал глава Крыма Сергея Аксенова.
"Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса 2024", – сказано в тексте документа.