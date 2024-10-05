Россия ответит на ядерные испытания США зеркально
Россия ответит зеркально в случае возобновления США ядерных испытаний – Рябков
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В случае возобновление США ядерных испытаний, ответ России будет зеркальным. Об этом в эфире телеканала RT заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
Комментируя отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в ноябре 2023 года, Рябков подчеркнул, что у Москвы "кончилось терпение".
"Мы 23 года ждали, поставлена точка. Что будет дальше происходить – вопрос открытый", – сказал Рябков.
По его словам, "если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний", Россия не допустит промедления в ответ.
"За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", – сказал дипломат.
Накануне Рябков заявлял, что враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Он отметил, что вероятность вооруженного столкновения между Россией и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, который спровоцировал и продолжает наращивать "открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике".
25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.
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