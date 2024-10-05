https://crimea.ria.ru/20241005/rossiya-otvetit-na-yadernye-ispytaniya-ssha-zerkalno-1140860236.html

Россия ответит на ядерные испытания США зеркально

Россия ответит на ядерные испытания США зеркально - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Россия ответит на ядерные испытания США зеркально

В случае возобновление США ядерных испытаний, ответ России будет зеркальным. Об этом в эфире телеканала RT заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T10:53

2024-10-05T10:53

2024-10-05T10:53

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

сша

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В случае возобновление США ядерных испытаний, ответ России будет зеркальным. Об этом в эфире телеканала RT заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.Комментируя отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в ноябре 2023 года, Рябков подчеркнул, что у Москвы "кончилось терпение"."Мы 23 года ждали, поставлена точка. Что будет дальше происходить – вопрос открытый", – сказал Рябков.По его словам, "если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний", Россия не допустит промедления в ответ.Накануне Рябков заявлял, что враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Он отметил, что вероятность вооруженного столкновения между Россией и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, который спровоцировал и продолжает наращивать "открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике".25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям. В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны. Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине РоссииПрименит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛАМгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие

https://crimea.ria.ru/20240927/chem-grozit-finlyandii-razmeschenie-bazy-nato-u-granits-s-rossiey-1140684720.html

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, в мире, безопасность, новости