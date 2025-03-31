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Поджог могил героев СВО в Крыму и ЧП на ж/д вокзале Симферополя – главное

Поджог могил героев СВО в Крыму и ЧП на ж/д вокзале Симферополя – главное - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Поджог могил героев СВО в Крыму и ЧП на ж/д вокзале Симферополя – главное

В Крыму вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. На железнодорожном вокзале Симферополя произошел хлопок и... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T22:42

2025-03-31T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. На железнодорожном вокзале Симферополя произошел хлопок и задымление контактной сети. В России стартует весенний призыв на срочную службу в армию. ВСУ снова атаковали регионы РФ, в том числе объект энергетики. Президент США Дональд Трамп пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому большие проблемы из-за отказа от сделки по редкоземельным металлам. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек. В Париже лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поджог могил военкора Федорчака и героев спецоперацииВ ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. По факту поджога возбуждено уголовное дело. В Кремле решительно осудили действия вандалов, назвав из непозволительными и чудовищными. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО.Происшествие на вокзале СимферополяВ понедельник на железнодорожном вокзале в Симферополе был слышен громкий хлопок и произошло задымление, сообщали в республиканском главке МЧС. Как стало известно РИА Новости Крым, из-за замыкания рельсы задерживались пригородные электропоезда "Симферополь – Севастополь" и "Евпатория – Симферополь". Поезда дальнего следования отправляются с железнодорожного вокзала Симферополь без задержек. Как сообщили РИА Новости Крым в компании "Гранд Сервис Экспресс", небольшая задержка произошла только по одному поезду Симферополь – Адлер, который ожидал прибытия задерживающейся электрички.Весенний призыв в России160 тысяч человек призовут на срочную службу в России в весенний призыв. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Проблемы Зеленского из-за отказа от сделки по редкоземамГлава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими проблемами. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.Атаки ВСУ на энергообъекты в РоссииРоссийские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ, сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ. В частности, Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области. Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, подчеркнули в Минобороны.Жертвы землетрясения в МьянмеЧисло погибших при землетрясении, которые произошло в Мьянме 28 марта, превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести, сообщило в понедельник агентство Синьхуа. Сотрудники из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в пострадавшие от землетрясения районы.Приговор Марин Ле ПенВ Париже суд приговорил лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два условно, два с электронным браслетом. Ле Пен также приговорили к запрету избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Политика признали виновной в растрате средств Европарламента (ЕП). Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии, а 12 признали виновными в сокрытии информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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