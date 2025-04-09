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Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что воздушная атака была пресечена в период с 20.15 до 21.10 по московскому времени.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении 333 беспилотных летательных аппаратов за сутки, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. В частности, ВСУ атаковали 8 беспилотниками компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, обстрелы брянской области, калужская область, обстрелы курской области, курская область, пво, министерство обороны рф, новости, новости крыма
Три беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом и еще тремя регионами России уничтожили 19 беспилотников ВСУ

21:53 09.04.2025 (обновлено: 22:00 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что воздушная атака была пресечена в период с 20.15 до 21.10 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА сбили над территорией Республики Крым, девять – над Брянской областью, шесть – над территорией Калужской области и один беспилотник уничтожен над Курской областью", - сказано в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении 333 беспилотных летательных аппаратов за сутки, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.
С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. В частности, ВСУ атаковали 8 беспилотниками компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае.
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Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
14:27
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
 
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