https://crimea.ria.ru/20250409/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1145557514.html
Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:53
2025-04-09T21:53
2025-04-09T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что воздушная атака была пресечена в период с 20.15 до 21.10 по московскому времени.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении 333 беспилотных летательных аппаратов за сутки, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. В частности, ВСУ атаковали 8 беспилотниками компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Три беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом и еще тремя регионами России уничтожили 19 беспилотников ВСУ
21:53 09.04.2025 (обновлено: 22:00 09.04.2025)