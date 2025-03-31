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Поджог могил военкора Федорчака и героев СВО – возбуждено уголовное дело

Поджог могил военкора Федорчака и героев СВО – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Поджог могил военкора Федорчака и героев СВО – возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту поджога могилы военкора Федорчака и еще трех участников спецоперации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T10:17

2025-03-31T10:17

2025-03-31T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту поджога могилы военкора Федорчака и еще трех участников спецоперации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сигнал о возгорании на кладбище поступил правоохранителям в ночь на 31 марта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К моменту приезда полицейских огонь повредил могильные кресты и уничтожил венки на нескольких захоронениях.Ход расследования взят под контроль прокурором Крыма, уточнили в надзорном ведомстве республики.Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельств преступления и лица, причастные к его совершению.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеГлава Крыма выразил соболезнования родным Александра ФедорчакаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы

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