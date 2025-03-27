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Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы
Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы
В России предлагают ввести звание "ветерана военной журналистики" для сотрудников СМИ, работающих "за ленточкой". Об этом сообщили на официальном портале... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T09:44
2025-03-27T09:44
военкоры
минцифры рф
россия
льгота
журналистика
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В России предлагают ввести звание "ветерана военной журналистики" для сотрудников СМИ, работающих "за ленточкой". Об этом сообщили на официальном портале Минцифры РФ.В скором времени в законе "О ветеранах" может появится звание "ветеран военной журналистики". Сейчас сотрудники СМИ, работающие на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.Также Минцифры предлагает увеличить единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях".В тексте документа сказано, что для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели также предлагается установить федеральные единовременные выплаты из бюджета. Они должны быть аналогичными тем, которые уже действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Александр Малькевич заявил, что не только военные корреспонденты, но и все журналисты, работающие зоне спецоперации, в том числе в новых субъектах РФ и на прифронтовых территориях России, заслуживают статуса ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибла военкор Первого канала Анна ПрокофьеваОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВОРоссийских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
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РИА Новости Крым
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военкоры, минцифры рф, россия, льгота, журналистика, соцзащита
Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы

Военкоры должны получать статус ветерана и дополнительную соцподдержку - Минцифры

09:44 27.03.2025
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В России предлагают ввести звание "ветерана военной журналистики" для сотрудников СМИ, работающих "за ленточкой". Об этом сообщили на официальном портале Минцифры РФ.
"Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование", – сказано в публикации министерства.
В скором времени в законе "О ветеранах" может появится звание "ветеран военной журналистики". Сейчас сотрудники СМИ, работающие на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.
Также Минцифры предлагает увеличить единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях".
В тексте документа сказано, что для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели также предлагается установить федеральные единовременные выплаты из бюджета. Они должны быть аналогичными тем, которые уже действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Александр Малькевич заявил, что не только военные корреспонденты, но и все журналисты, работающие зоне спецоперации, в том числе в новых субъектах РФ и на прифронтовых территориях России, заслуживают статуса ветерана боевых действий.
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ВоенкорыМинцифры РФРоссияЛьготаЖурналистикаСоцзащита
 
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