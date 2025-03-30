https://crimea.ria.ru/20250330/strelba-v-murmanske-neizvestnyy-vedet-ogon-s-kryshi-mnogoetazhki-1145334518.html

Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки

Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома, на месте работают силовики, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T23:22

2025-03-30T23:22

2025-03-30T23:23

происшествия

андрей чибис

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мурманск

мурманская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома, на месте работают силовики, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Губернатор попросил жителей района сохранять спокойствие, погасить свет в квартирах, отойти от окон и не пытаться заснять на телефон видео.Также Чибис попросил не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков.Вечером в воскресенье в соцсетях сообщили в том, что неизвестный, заняв позицию на крыше, начал стрелять. Видео, распространенное в Telegram-каналах, предположительно запечатлело самого стрелка — фигуру в темной одежде, ведущую огонь из неустановленного оружия. Пользователи местных пабликов сообщили, что слышали более десятка выстрелов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, андрей чибис, новости, мурманск, мурманская область