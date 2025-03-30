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Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки
Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки
В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома, на месте работают силовики, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T23:22
2025-03-30T23:23
происшествия
андрей чибис
новости
мурманск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома, на месте работают силовики, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Губернатор попросил жителей района сохранять спокойствие, погасить свет в квартирах, отойти от окон и не пытаться заснять на телефон видео.Также Чибис попросил не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков.Вечером в воскресенье в соцсетях сообщили в том, что неизвестный, заняв позицию на крыше, начал стрелять. Видео, распространенное в Telegram-каналах, предположительно запечатлело самого стрелка — фигуру в темной одежде, ведущую огонь из неустановленного оружия. Пользователи местных пабликов сообщили, что слышали более десятка выстрелов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, андрей чибис, новости, мурманск, мурманская область
Стрельба в Мурманске: неизвестный ведет огонь с крыши многоэтажки

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома – власти

23:22 30.03.2025 (обновлено: 23:23 30.03.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома, на месте работают силовики, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"В Мурманске на Кольском, 10 — стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики", — написал он в своеи Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей района сохранять спокойствие, погасить свет в квартирах, отойти от окон и не пытаться заснять на телефон видео.
Также Чибис попросил не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков.
Вечером в воскресенье в соцсетях сообщили в том, что неизвестный, заняв позицию на крыше, начал стрелять. Видео, распространенное в Telegram-каналах, предположительно запечатлело самого стрелка — фигуру в темной одежде, ведущую огонь из неустановленного оружия. Пользователи местных пабликов сообщили, что слышали более десятка выстрелов.
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ПроисшествияАндрей ЧибисНовостиМурманскМурманская область
 
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