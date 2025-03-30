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Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T15:33

2025-03-30T15:33

2025-03-30T15:36

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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety.Как уточняет издание, актер умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта мск) от осложнений после перенесенного инсульта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, сша, в мире, культура, общество, новости