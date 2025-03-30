https://crimea.ria.ru/20250330/ralf-iz-poyuschikh-v-ternovnike-richard-chemberlen-umer-v-vozraste-90-let-1145326444.html
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T15:33
2025-03-30T15:33
2025-03-30T15:36
кино
сша
в мире
культура
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145326528_0:6:1122:637_1920x0_80_0_0_4577c7f7434e6f7d9a464acff41a5997.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety.Как уточняет издание, актер умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта мск) от осложнений после перенесенного инсульта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145326528_71:0:1122:788_1920x0_80_0_0_04f59976db44e818795f379946cb5108.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, сша, в мире, культура, общество, новости
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Американский актер Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет
15:33 30.03.2025 (обновлено: 15:36 30.03.2025)