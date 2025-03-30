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Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости Крым, 30.03.2025
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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety.Как уточняет издание, актер умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта мск) от осложнений после перенесенного инсульта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кино, сша, в мире, культура, общество, новости
Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Американский актер Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет

15:33 30.03.2025 (обновлено: 15:36 30.03.2025)
 
© © Getty Images / Jason LaVerisАмериканский актер Ричард Чемберлен. Архивное фото
Американский актер Ричард Чемберлен. Архивное фото
© © Getty Images / Jason LaVeris
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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Variety.
"Умер Ричард Чемберлен, который прославился в 1960-х годах в медицинском сериале "Доктор Килдэр", а затем стал королем мини-сериалов с такими рейтинговыми блокбастерами, как " Сегун " и "Поющие в терновнике". Ему было 90 лет", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, актер умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта мск) от осложнений после перенесенного инсульта.
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