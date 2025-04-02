https://crimea.ria.ru/20250402/v-estonii-na-voennom-kladbische-unichtozhili-pamyatniki-sovetskim-voinam-1145404705.html

В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам

В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам

Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков, сообщает российское... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T22:03

2025-04-02T22:03

2025-04-02T22:03

эстония

новости

происшествия

памятники

великая отечественная война

россия

посольство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145404827_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_b47c65134f5b67885e5f4cfc366bc9bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков, сообщает российское посольство в Эстонии.Как указали в дипведомстве, подобные кощунственные действия повторяются на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", которым в Эстонии воздвигаются памятники."Все это наглядно свидетельствует о стремлении официального Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняет его отказ поддержать ежегодно представляемый Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – констатировали в посольстве.Российские дипломаты призвали прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

эстония

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, новости, происшествия, памятники, великая отечественная война, россия, посольство рф