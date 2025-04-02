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В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков, сообщает российское... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T22:03
2025-04-02T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков, сообщает российское посольство в Эстонии.Как указали в дипведомстве, подобные кощунственные действия повторяются на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", которым в Эстонии воздвигаются памятники."Все это наглядно свидетельствует о стремлении официального Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняет его отказ поддержать ежегодно представляемый Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – констатировали в посольстве.Российские дипломаты призвали прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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эстония, новости, происшествия, памятники, великая отечественная война, россия, посольство рф
В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам

На военном кладбище в Таллине уничтожены монументы в честь советских воинов – посольство

22:03 02.04.2025
 
© Посольство России в ЭстонииВ Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
© Посольство России в Эстонии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков, сообщает российское посольство в Эстонии.
"2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров", – говорится в сообщении.
Как указали в дипведомстве, подобные кощунственные действия повторяются на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", которым в Эстонии воздвигаются памятники.
"Все это наглядно свидетельствует о стремлении официального Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняет его отказ поддержать ежегодно представляемый Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – констатировали в посольстве.
Российские дипломаты призвали прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма.
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ЭстонияНовостиПроисшествияПамятникиВеликая Отечественная войнаРоссияпосольство РФ
 
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