https://crimea.ria.ru/20250402/skolko-v-krymu-falsifikata-moloka-i-myasa-1145397721.html

Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса

Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса

В Крыму 10% проб молочной и мясной продукции признаны некачественными и небезопасными по итогам исследований в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T21:31

2025-04-02T21:31

2025-04-02T20:44

фальсификат

радио "спутник в крыму"

молоко

мясо

арсен арзиев

россельхознадзор

животноводство

штрафы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132128204_0:243:2989:1924_1920x0_80_0_0_b524b6bb1bbd111a4719ab483ac4fbb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 10% проб молочной и мясной продукции признаны некачественными и небезопасными по итогам исследований в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев, отметив, что не отвечающие ГОСТ товары преимущественно завозятся на полуостров из материковых субъектов РФ.По словам Арзиева, сотрудники Россельхознадзора регулярно берут пробы продукции животноводства как непосредственно у производителей, так и в торговых сетях, исследуя ее на несколько показателей в аккредитованной лаборатории.Так, например, если это сливочное масло, производитель которого заявляет, что производит его без заменителей молочных жиров, то в соответствии с ГОСТ такой продукт должен быть выставлен в продажу на определенной полке, и его состав должен соответствовать заявленному на упаковке, подчеркнул он.На безопасность и качество молочную и прочую продукцию животноводства проверяет в своей лаборатории подведомственное учреждение Россельхознадзора ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных – ред.) в Республике Крым, отметил Арзиев.По итогам 2024 года в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях было отобрано в целом более 500 проб такой пищевой продукции, сказал гость эфира.Согласно федеральному закону, такая продукция изымается из оборота и уничтожается. Также на нарушителей налагается административное наказание в виде штрафов, могут быть введены внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, добавил Арзиев.Как показали проверки, фальсифицированная продукция животноводства в продаже в Крыму, в том числе сливочное масло, преимущественно произведена не на полуострове, подчеркнул гость эфира."Есть небольшая доля крымских, но совсем немного. А в основном с материковой части Российской Федерации из других субъектов к нам приезжает такая продукция. Львиная доля – некрымские производители, которые ведут нечестный бизнес. Заменяют молочный жир на растительный и не указывают это в составе. Есть и добавление антибиотиков", – рассказал эксперт.По словам Арзиева, пока административные меры и ограничения применяются в отношении только той партии товаров, в которой обнаружена некачественная продукция.Однако сейчас Россельхознадзор совместно с правительством Крыма ведет большую работу по борьбе с фальсификатом в республике, чтобы отсеять с рынка недобросовестных производителей.Напомним, в конце марта в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Крыму выявили фальсифицированное крестьянское масло 72,5% жирности севастопольского производителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов "просрочки""Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе КрымаЭкспорт из Крыма: что и куда продает республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фальсификат, молоко, мясо, арсен арзиев, россельхознадзор, животноводство, штрафы