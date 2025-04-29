https://crimea.ria.ru/20250429/v-rayone-aeroporta-simferopolya-budut-perekryvat-dorogu-po-nocham-1146041650.html

В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам

В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам

В районе аэропорта Симферополь между селами Укромное и Родниковое на несколько ночей строители будут перекрывать дорогу. Об этом предупредили в Службе... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T06:03

2025-04-29T06:03

2025-04-29T06:03

крым

новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

симферополь

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В районе аэропорта Симферополь между селами Укромное и Родниковое на несколько ночей строители будут перекрывать дорогу. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Крыма.Также движение будет ограничено ежедневно 2, 3 и 4 мая с 18:00 до 6:00, добавили в госучреждении.Ранее сообщалось, что на объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана

крым

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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