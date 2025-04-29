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В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам
В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам
В районе аэропорта Симферополь между селами Укромное и Родниковое на несколько ночей строители будут перекрывать дорогу. Об этом предупредили в Службе... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T06:03
2025-04-29T06:03
крым
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
симферополь
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В районе аэропорта Симферополь между селами Укромное и Родниковое на несколько ночей строители будут перекрывать дорогу. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Крыма.Также движение будет ограничено ежедневно 2, 3 и 4 мая с 18:00 до 6:00, добавили в госучреждении.Ранее сообщалось, что на объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана
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В районе аэропорта Симферополя будут перекрывать дорогу по ночам

В районе аэропорта Симферополь ограничат движение транспорта из-за ремонта

06:03 29.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В районе аэропорта Симферополь между селами Укромное и Родниковое на несколько ночей строители будут перекрывать дорогу. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Крыма.

"В связи с работами по строительству путепровода, для выполнения работ по монтажу пролетного строения через автодорогу Симферополь – Евпатория от села Укромное до села Родниковое планируется ограничение движения автомобильного транспорта с 18:00 29 апреля до 6:00 30 апреля", – сказано в сообщении службы автодорог республики.

Также движение будет ограничено ежедневно 2, 3 и 4 мая с 18:00 до 6:00, добавили в госучреждении.
Ранее сообщалось, что на объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
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КрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогСимферопольОграничение движения
 
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