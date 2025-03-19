В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов "просрочки"
В трех супермаркетах Керчи изъяли и уничтожили 30 килограммов просроченного мяса и молока
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов просроченного мяса и молочной продукции
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. Продукты выявили в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора.
"Специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора выявили мясную и молочную продукцию с истекшими сроками годности и без маркировки общим весом 34,5 килограммов", – сказано в сообщении Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
При этом "просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией, отметили в ведомстве.
Просроченное мясо и молоко изъяли и уничтожили. Нарушители привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что на базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Благодаря современному оборудованию там можно исследовать пищевые продукты и сырье, корм животного и растительного происхождения, а также питьевую воду и напитки.
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