https://crimea.ria.ru/20250319/v-supermarketakh-kerchi-vyyavili-bolshe-30-kilogrammov-prosrochki-1145048490.html

В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов "просрочки"

В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов "просрочки" - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов "просрочки"

В трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. Продукты выявили в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T13:23

2025-03-19T13:23

2025-03-19T13:23

качество

россельхозцентр

мясо

крым

новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В трех супермаркетах Керчи нашли 34,5 килограмма просроченного мяса и молока. Продукты выявили в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора. При этом "просрочка" хранилась в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией, отметили в ведомстве.Просроченное мясо и молоко изъяли и уничтожили. Нарушители привлечены к административной ответственности.Ранее сообщалось, что на базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Благодаря современному оборудованию там можно исследовать пищевые продукты и сырье, корм животного и растительного происхождения, а также питьевую воду и напитки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

качество, россельхозцентр, мясо, крым, новости крыма, керчь