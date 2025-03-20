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Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы

Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T19:07

2025-03-20T19:07

2025-03-20T19:50

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как уточнил в своем докладе замгубернатора Игорь Михеев, одним из самых масштабных проектов станет "Путь к Победе", посвященный хронике боевых действий в ходе Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года.В преддверии юбилейной даты и в праздничные дни в Севастополе пройдут выставки архивных документов, фотографий, картин. А также кинопоказы, концерты и спектакли."В том числе это премьера спектакля "Не бойся быть счастливым", который будет показан совместно с двумя донецкими и мариупольским театрами", – отметил Михеев.Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство", добавил он.В программу празднования включили два автопробега. Один из них пройдет с участием ветеранов СВО и будет приурочен к юбилейным датам присвоения почетных званий городам-героям.Помимо зрелищных и образовательных мероприятий в рамках празднования запланировано вручение памятной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." ветеранам. Одним из первых эту награду получил участник войны, председатель ветеранской организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха – медаль ему вручил губернатор в ходе заседания оргкомитета.Также к праздникам все ветераны получат денежные выплаты из федерального и регионального бюджетов.Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая Как Крым отметит День Победы"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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