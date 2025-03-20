https://crimea.ria.ru/20250320/kak-v-sevastopole-otprazdnuyut-80-letie-pobedy-1145111501.html
Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T19:07
2025-03-20T19:07
2025-03-20T19:50
новости
80 лет победы
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137168367_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2eb4cefc8640dc55f8e62771d4bd06a4.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как уточнил в своем докладе замгубернатора Игорь Михеев, одним из самых масштабных проектов станет "Путь к Победе", посвященный хронике боевых действий в ходе Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года.В преддверии юбилейной даты и в праздничные дни в Севастополе пройдут выставки архивных документов, фотографий, картин. А также кинопоказы, концерты и спектакли."В том числе это премьера спектакля "Не бойся быть счастливым", который будет показан совместно с двумя донецкими и мариупольским театрами", – отметил Михеев.Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство", добавил он.В программу празднования включили два автопробега. Один из них пройдет с участием ветеранов СВО и будет приурочен к юбилейным датам присвоения почетных званий городам-героям.Помимо зрелищных и образовательных мероприятий в рамках празднования запланировано вручение памятной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." ветеранам. Одним из первых эту награду получил участник войны, председатель ветеранской организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха – медаль ему вручил губернатор в ходе заседания оргкомитета.Также к праздникам все ветераны получат денежные выплаты из федерального и регионального бюджетов.Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая Как Крым отметит День Победы"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137168367_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_59a2b9854b07b929f4ce72d01e9c4e41.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, 80 лет победы, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, михаил развожаев
Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
В Севастополе к 80-летию Победы запланировано более 300 мероприятий
19:07 20.03.2025 (обновлено: 19:50 20.03.2025)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Все большие и публичные мероприятия будут связаны с той обстановкой, которая будет складываться в городе ближе к победному маю. Соответственно, об этом информировать будем дополнительно", – сказал он.
Как уточнил в своем докладе замгубернатора Игорь Михеев, одним из самых масштабных проектов станет "Путь к Победе", посвященный хронике боевых действий в ходе Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года.
"Начнется проект 8 апреля в Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре. На территории города-героя в дни освобождения населенных пунктов проведут торжественные мероприятия: в Вишневом, Терновке, Орлином, Солнечном, Родном, Балаклаве, Хмельницком, Верхнесадовом, Любимовке и Инкермане", – уточнил Михеев.
В преддверии юбилейной даты и в праздничные дни в Севастополе пройдут выставки архивных документов, фотографий, картин. А также кинопоказы, концерты и спектакли.
"В том числе это премьера спектакля "Не бойся быть счастливым", который будет показан совместно с двумя донецкими и мариупольским театрами", – отметил Михеев.
Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство", добавил он.
В программу празднования включили два автопробега. Один из них пройдет с участием ветеранов СВО и будет приурочен к юбилейным датам присвоения почетных званий городам-героям.
"В этом году исполняется 60 лет со дня присвоения звания город-герой пяти городам. Это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь и Брест. И 40 лет – Смоленску и Мурманску. По южному направлению будут стартовать экипажи с участниками специальной военной операции из Севастополя 4 мая. Финиширует этот пробег 8 мая на Поклонной горе в Москве. Там будет организован митинг и телемост с городами-героями", – уточнил спикер законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.
Помимо зрелищных и образовательных мероприятий в рамках празднования запланировано вручение памятной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." ветеранам. Одним из первых эту награду получил участник войны, председатель ветеранской организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха – медаль ему вручил губернатор в ходе заседания оргкомитета.
Также к праздникам все ветераны получат денежные выплаты из федерального и регионального бюджетов.
Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы
". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: