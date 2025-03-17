https://crimea.ria.ru/20250317/kak-krym-otmetit-den-pobedy-1144990472.html
Как Крым отметит День Победы
Как Крым отметит День Победы - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Как Крым отметит День Победы
В Крыму массовых уличных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году не будет. Как заявил в понедельник глава... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:49
2025-03-17T13:49
2025-03-17T13:49
80 лет победы
сергей аксенов
крым
новости крыма
9 мая
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму массовых уличных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году не будет. Как заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов, это решение принято в целях безопасности.По его словам, все решения в прифронтовом регионе принимаются для безопасности людей и в соответствии с ситуацией в зоне спецоперации. Что касается принятия решения о праздничном салюте, как подчеркнул Аксенов, оно будет зависеть от ситуации на фронте."Опять же, все от ситуации зависит. Я против того, чтобы граждан пугать. Все внешние формы проявления уважения будут достигнуты после того, как мы дойдем до достижения целей специальной военной операции", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда ПобедыВ Симферополе стартовала "Эстафета Победы"
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80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, 9 мая, день победы
Как Крым отметит День Победы
В Крыму массовых мероприятий по случаю Дня Победы не будет - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму массовых уличных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году не будет. Как заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов, это решение принято в целях безопасности.
"Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет, будет как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все решения в прифронтовом регионе принимаются для безопасности людей и в соответствии с ситуацией в зоне спецоперации. Что касается принятия решения о праздничном салюте, как подчеркнул Аксенов, оно будет зависеть от ситуации на фронте.
"Опять же, все от ситуации зависит. Я против того, чтобы граждан пугать. Все внешние формы проявления уважения будут достигнуты после того, как мы дойдем до достижения целей специальной военной операции", - сказал он.
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