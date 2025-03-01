https://crimea.ria.ru/20250301/v-simferopole-startovala-estafeta-pobedy-1144572511.html

В Симферополе стартовала "Эстафета Победы"

В Симферополе стартовала "Эстафета Победы" - РИА Новости Крым, 01.03.2025

В Симферополе стартовала "Эстафета Победы"

В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", приуроченная к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T11:57

2025-03-01T11:57

2025-03-01T13:53

крым

симферополь

80 лет победы

патриотическое воспитание

пограничная служба фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", приуроченная к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Торжественная часть началась с митинга у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина. Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню.В Крыму участники эстафеты 1 марта отправятся из Симферополя в Джанкой, 5 марта - в Армянск. 11 марта участники посетят Евпаторию, уже на следующий день будут в Севастополе. 20 марта торжественная церемония передачи эстафеты пройдет в Керчи."Эстафета Победы" стартовала в 2 февраля по нескольким маршрутам: в Бресте Республики Беларусь, Мурманске, в Крыму и Севастополе, а также в Новосибирской области. Завершится акция 28 мая на Могиле неизвестного солдата в Москве.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начал работу официальный сайт празднования 80-летия ПобедыОбрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикамВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, 80 лет победы, патриотическое воспитание, пограничная служба фсб