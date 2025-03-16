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"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы - РИА Новости Крым, 16.03.2025
"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T13:14
2025-03-16T13:14
поезд победы
80 лет победы
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. - Нам очень понравилось! Мы с дочерью очень рады, что попали в "Поезд Победы", потому что билеты расхватывали, нам удалось выхватить последний буквально за несколько секунд. Ведь 9 Мая – это великий праздник. Свою историю надо знать с корней, важно, чтобы дети помнили, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне, чтобы не забывали, - говорит корреспонденту РИА Новости Крым Мария Кузьминова из Симферополя.Вместе с 15-летней дочерью Лерой они одними из первых побывали на уникальной выставке, которую разместили в 10 вагонах "Поезда Победы", прибывшего в Симферополь утром в воскресенье. Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. На входе в поезд посетителям выдают аудиогид, наушники. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."С самого раннего детства рассказываем дочке о Великой Отечественной войне, мы ходили на Парады Победы, где она, еще совсем маленькая, дарила ветеранам, детям войны, вместо цветов плиточки шоколада "Аленка". Всегда говорила ей, что это не просто выходной, когда мы в садик и школу не идем, а это великий день для нашей страны! Спасибо большое организаторам "Поезда Победы"! Это очень нужное и важное дело!", - продолжает Мария.Ее дочь Лера признается, что впечатлена ростовыми фигурами, и тем, что все очень реалистично, "даже рисунок в блокноте у бойца нарисовали идеальный", говорит она.Семья Шуршилиных из Симферополя посетила выставку в полном составе: родители и трое детей – с виду детсадовцы и ученики младшей школы.- Малыши не испугались? Все-таки выставка рассчитана на детей старше 12 лет? – интересуюсь у родителей.- Нет. Все хорошо. Зато все реалистично! Хотелось, чтобы дети получили заряд патриотизма, – отвечают они. И добавляют: "Все очень хорошо, интересно, единственное - очень быстро, не успеваешь дослушать, а уже пора переходить в следующий вагон. Хотелось бы, чтобы экскурсия длилась чуть больше, без спешки".Марина Сотникова из Симферополя также пришла на экскурсию с детьми, с сыновьями - шестилетним Артемом и 12-летним Дмитрием. Первый признается корреспонденту РИА Новости Крым, что его очень впечатлили пулеметы, а старший остался под впечатлением от ростовых реалистичных фигур, видеопроекторов, видеостен, тач-столов."Я как провизор, заведующая отделением фармации, не могла не посетить эту экскурсию. Ведь Ермольева (Зинаида Ермольева — микробиолог, которая разработала советский антибиотик — аналог пенициллина – ред.) - создатель первого отечественного антибиотика. Я хотела, чтобы мои дети все это посмотрели, чтобы послушали об этом, узнали. Ведь изобретение пенициллина спасло жизни миллионов людей. Спасло от гангрены, от многих других заболеваний. А что касается самой выставки, то это титанический труд – все эти краски, подбор цвета и эмоций. Слезы на глаза наворачиваются", - делится она.Звучат мелодии военных лет в исполнении Симферопольского эстрадно-духового оркестра, каждые 40 минут из вагона "Поезда Победы" выходят по 15 экскурсантов – все воодушевленные, у многих на глазах слезы. Растерявшихся координируют "Волонтеры Победы" из Симферополя и Ялты."Поезд Победы" пробудет в крымской столице три дня – до 18 марта. Попасть можно по предварительной регистрации на официальном сайте. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей.Ранее уникальный "Поезд Победы" встретили в Керчи и Севастополе. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, "Поезд Победы" приедет в город-герой повторно. Организаторы выставки удовлетворили эту просьбу властей в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию.В Крыму "Поезд Победы" в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, с 14 по 15 марта находился Севастополе, 16 прибыл в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 марта.Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииСтолетний фронт крымского ветерана Александра РыженкоВещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
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поезд победы, 80 лет победы, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости
"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы

В Симферополь прибыл "Поезд Победы" - репортаж

13:14 16.03.2025
 
© РИА Новости КрымПоезд Победы
Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
- Нам очень понравилось! Мы с дочерью очень рады, что попали в "Поезд Победы", потому что билеты расхватывали, нам удалось выхватить последний буквально за несколько секунд. Ведь 9 Мая – это великий праздник. Свою историю надо знать с корней, важно, чтобы дети помнили, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне, чтобы не забывали, - говорит корреспонденту РИА Новости Крым Мария Кузьминова из Симферополя.
Вместе с 15-летней дочерью Лерой они одними из первых побывали на уникальной выставке, которую разместили в 10 вагонах "Поезда Победы", прибывшего в Симферополь утром в воскресенье. Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. На входе в поезд посетителям выдают аудиогид, наушники. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"С самого раннего детства рассказываем дочке о Великой Отечественной войне, мы ходили на Парады Победы, где она, еще совсем маленькая, дарила ветеранам, детям войны, вместо цветов плиточки шоколада "Аленка". Всегда говорила ей, что это не просто выходной, когда мы в садик и школу не идем, а это великий день для нашей страны! Спасибо большое организаторам "Поезда Победы"! Это очень нужное и важное дело!", - продолжает Мария.
Ее дочь Лера признается, что впечатлена ростовыми фигурами, и тем, что все очень реалистично, "даже рисунок в блокноте у бойца нарисовали идеальный", говорит она.
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Поезд Победы
© РИА Новости Крым
Семья Шуршилиных из Симферополя посетила выставку в полном составе: родители и трое детей – с виду детсадовцы и ученики младшей школы.
- Малыши не испугались? Все-таки выставка рассчитана на детей старше 12 лет? – интересуюсь у родителей.
- Нет. Все хорошо. Зато все реалистично! Хотелось, чтобы дети получили заряд патриотизма, – отвечают они. И добавляют: "Все очень хорошо, интересно, единственное - очень быстро, не успеваешь дослушать, а уже пора переходить в следующий вагон. Хотелось бы, чтобы экскурсия длилась чуть больше, без спешки".
Марина Сотникова из Симферополя также пришла на экскурсию с детьми, с сыновьями - шестилетним Артемом и 12-летним Дмитрием. Первый признается корреспонденту РИА Новости Крым, что его очень впечатлили пулеметы, а старший остался под впечатлением от ростовых реалистичных фигур, видеопроекторов, видеостен, тач-столов.
"Я как провизор, заведующая отделением фармации, не могла не посетить эту экскурсию. Ведь Ермольева (Зинаида Ермольева — микробиолог, которая разработала советский антибиотик — аналог пенициллина – ред.) - создатель первого отечественного антибиотика. Я хотела, чтобы мои дети все это посмотрели, чтобы послушали об этом, узнали. Ведь изобретение пенициллина спасло жизни миллионов людей. Спасло от гангрены, от многих других заболеваний. А что касается самой выставки, то это титанический труд – все эти краски, подбор цвета и эмоций. Слезы на глаза наворачиваются", - делится она.
Звучат мелодии военных лет в исполнении Симферопольского эстрадно-духового оркестра, каждые 40 минут из вагона "Поезда Победы" выходят по 15 экскурсантов – все воодушевленные, у многих на глазах слезы. Растерявшихся координируют "Волонтеры Победы" из Симферополя и Ялты.
"Поезд Победы" пробудет в крымской столице три дня – до 18 марта. Попасть можно по предварительной регистрации на официальном сайте.
Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей.
Ранее уникальный "Поезд Победы" встретили в Керчи и Севастополе. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, "Поезд Победы" приедет в город-герой повторно. Организаторы выставки удовлетворили эту просьбу властей в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию.
В Крыму "Поезд Победы" в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, с 14 по 15 марта находился Севастополе, 16 прибыл в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 марта.
Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.
Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.
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Поезд Победы приедет в Севастополь повторно
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