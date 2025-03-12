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"Поезд Победы" встретили в Керчи - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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"Поезд Победы" встретили в Керчи
"Поезд Победы" встретили в Керчи - РИА Новости Крым, 12.03.2025
"Поезд Победы" встретили в Керчи
В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T10:39
2025-03-12T11:00
крым
керчь
80 лет победы
поезд победы
общество
патриотическое воспитание
новости крыма
видео
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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Экскурсия занимает около 40 минут.Чтобы погрузить зрителя в атмосферу ушедшей эпохи, подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря этому в деталях воссоздан быт и настроение того времени. В составе 10 тематических вагонов. Внутри больше 150 экспонатов. Каждая деталь отображает свою уникальную историю о событиях Великой Отечественной войны. Передвижной музей – это истории военных лет, факты, собранные воедино группой историков-экспертов.Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени."Поезд Победы" курсирует по стране пятый год. В путешествие он отправился в 2020 с Белорусского вокзала Москвы. Состав уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма.В Крыму после Керчи "Поезд Победы" посетит еще три города. 13 марта он остановится в Евпатории, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе.Увидеть "Поезд Победы" можно бесплатно, работает предварительная регистрация. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столетний фронт крымского ветерана Александра РыженкоВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
https://crimea.ria.ru/20250312/v-repertuare-teatra-tabakova-poyavilsya-spektakl-ob-uchastnike-svo-iz-kryma-1144841197.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, керчь, 80 лет победы, поезд победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, видео
"Поезд Победы" встретили в Керчи

В Керчи на вокзале встретили "Поезд Победы"

10:39 12.03.2025 (обновлено: 11:00 12.03.2025)
 
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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости КрымВ Керчи встретили "Поезд Победы".
В Керчи встретили Поезд Победы. - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым

"Историю рассказывает аудиогид от имени собирательного образа машинистки Лидии. Формируется группа людей, к ним прикрепляется волонтер и сопровождает экскурсантов", – рассказала администратор "Поезда Победы" Анастасия Бабанова.

Экскурсия занимает около 40 минут.
Чтобы погрузить зрителя в атмосферу ушедшей эпохи, подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря этому в деталях воссоздан быт и настроение того времени.
© РИА Новости КрымВ Керчи встретили "Поезд Победы".
В Керчи встретили Поезд Победы. - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
В составе 10 тематических вагонов. Внутри больше 150 экспонатов. Каждая деталь отображает свою уникальную историю о событиях Великой Отечественной войны. Передвижной музей – это истории военных лет, факты, собранные воедино группой историков-экспертов.
"Некоторые вещи изготавливали декоратор, специально состаривали. Некоторые – сохранились с 41-45-х годов", – уточнили организаторы.
Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
"Поезд Победы" курсирует по стране пятый год. В путешествие он отправился в 2020 с Белорусского вокзала Москвы. Состав уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма.
В Крыму после Керчи "Поезд Победы" посетит еще три города. 13 марта он остановится в Евпатории, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе.
© РИА Новости КрымВ Керчи встретили "Поезд Победы".
В Керчи встретили Поезд Победы.
1 из 7
В Керчи встретили "Поезд Победы".
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В составе 10 тематических вагонов

В Керчи встретили Поезд Победы.
2 из 7

В составе 10 тематических вагонов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Больше 150 экспонатов воссоздают уникальную историю Великой Отечественной

В Керчи встретили Поезд Победы.
3 из 7

Больше 150 экспонатов воссоздают уникальную историю Великой Отечественной

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Экскурсия занимает около 40 минут

В Керчи встретили Поезд Победы.
4 из 7

Экскурсия занимает около 40 минут

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Историю рассказывает аудиогид от имени собирательного образа машинистки Лидии

В Керчи встретили Поезд Победы.
5 из 7

Историю рассказывает аудиогид от имени собирательного образа машинистки Лидии

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Зрители максимально погрудаются в атмосферу ушедшей эпохи

В Керчи встретили Поезд Победы.
6 из 7

Зрители максимально погрудаются в атмосферу ушедшей эпохи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

"Поезд Победы" уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма

В Керчи встретили Поезд Победы.
7 из 7

"Поезд Победы" уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма

© РИА Новости Крым
1 из 7
В Керчи встретили "Поезд Победы".
© РИА Новости Крым
2 из 7

В составе 10 тематических вагонов

© РИА Новости Крым
3 из 7

Больше 150 экспонатов воссоздают уникальную историю Великой Отечественной

© РИА Новости Крым
4 из 7

Экскурсия занимает около 40 минут

© РИА Новости Крым
5 из 7

Историю рассказывает аудиогид от имени собирательного образа машинистки Лидии

© РИА Новости Крым
6 из 7

Зрители максимально погрудаются в атмосферу ушедшей эпохи

© РИА Новости Крым
7 из 7

"Поезд Победы" уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма

© РИА Новости Крым
Увидеть "Поезд Победы" можно бесплатно, работает предварительная регистрация. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.
При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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