"Поезд Победы" встретили в Керчи

КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Экскурсия занимает около 40 минут.Чтобы погрузить зрителя в атмосферу ушедшей эпохи, подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря этому в деталях воссоздан быт и настроение того времени. В составе 10 тематических вагонов. Внутри больше 150 экспонатов. Каждая деталь отображает свою уникальную историю о событиях Великой Отечественной войны. Передвижной музей – это истории военных лет, факты, собранные воедино группой историков-экспертов.Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени."Поезд Победы" курсирует по стране пятый год. В путешествие он отправился в 2020 с Белорусского вокзала Москвы. Состав уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма.В Крыму после Керчи "Поезд Победы" посетит еще три города. 13 марта он остановится в Евпатории, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе.Увидеть "Поезд Победы" можно бесплатно, работает предварительная регистрация. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столетний фронт крымского ветерана Александра РыженкоВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
"Историю рассказывает аудиогид от имени собирательного образа машинистки Лидии. Формируется группа людей, к ним прикрепляется волонтер и сопровождает экскурсантов", – рассказала администратор "Поезда Победы" Анастасия Бабанова.
Экскурсия занимает около 40 минут.
Чтобы погрузить зрителя в атмосферу ушедшей эпохи, подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря этому в деталях воссоздан быт и настроение того времени.
В составе 10 тематических вагонов. Внутри больше 150 экспонатов. Каждая деталь отображает свою уникальную историю о событиях Великой Отечественной войны. Передвижной музей – это истории военных лет, факты, собранные воедино группой историков-экспертов.
"Некоторые вещи изготавливали декоратор, специально состаривали. Некоторые – сохранились с 41-45-х годов", – уточнили организаторы.
Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
"Поезд Победы" курсирует по стране пятый год. В путешествие он отправился в 2020 с Белорусского вокзала Москвы. Состав уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма.
В Крыму после Керчи "Поезд Победы" посетит еще три города. 13 марта он остановится в Евпатории, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе.
Увидеть "Поезд Победы" можно бесплатно, работает предварительная регистрация. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.
При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.
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