https://crimea.ria.ru/20250312/poezd-pobedy-vstretili-v-kerchi-1144855518.html

"Поезд Победы" встретили в Керчи

"Поезд Победы" встретили в Керчи - РИА Новости Крым, 12.03.2025

"Поезд Победы" встретили в Керчи

В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:39

2025-03-12T10:39

2025-03-12T11:00

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80 лет победы

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КЕРЧЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду утром уникальный "Поезд Победы" прибыл на керченский вокзал, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это первая в мире иммерсивная, то есть создающая эффект присутствия, инсталляция. Она размещена в движущемся составе. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Экскурсия занимает около 40 минут.Чтобы погрузить зрителя в атмосферу ушедшей эпохи, подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря этому в деталях воссоздан быт и настроение того времени. В составе 10 тематических вагонов. Внутри больше 150 экспонатов. Каждая деталь отображает свою уникальную историю о событиях Великой Отечественной войны. Передвижной музей – это истории военных лет, факты, собранные воедино группой историков-экспертов.Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени."Поезд Победы" курсирует по стране пятый год. В путешествие он отправился в 2020 с Белорусского вокзала Москвы. Состав уже неоднократно пересек всю страну от Владивостока до Крыма.В Крыму после Керчи "Поезд Победы" посетит еще три города. 13 марта он остановится в Евпатории, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе.Увидеть "Поезд Победы" можно бесплатно, работает предварительная регистрация. Дети от 12 лет экспозицию могут посетить самостоятельно без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Для детей от 6 до 11 лет посещение выставки только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столетний фронт крымского ветерана Александра РыженкоВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

https://crimea.ria.ru/20250312/v-repertuare-teatra-tabakova-poyavilsya-spektakl-ob-uchastnike-svo-iz-kryma-1144841197.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, 80 лет победы, поезд победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, видео