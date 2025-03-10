https://crimea.ria.ru/20250310/krym-vstretit-poezd-pobedy-1144793274.html
Крым встретит "Поезд Победы"
Крым встретит "Поезд Победы" - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Крым встретит "Поезд Победы"
С 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T11:23
2025-03-10T11:23
2025-03-10T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мининформа республики.Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздаст воздушные бои и массированные танковые атаки, покажет картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.В Крыму "Поезд Победы" сделает остановки в четырех городах. 12 марта он прибудет в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта - в Симферополе.Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно по предварительной регистрации. При этом дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Дети от 6 до 11 лет могут посетить Поезд Победы только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференцииНе забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтенияВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма Быкова
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РИА Новости Крым
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поезд победы, крым, новости крыма, история, великая отечественная война, симферополь, керчь, севастополь, евпатория
Крым встретит "Поезд Победы"
Крым 12 марта встретит "Поезд Победы"
11:23 10.03.2025 (обновлено: 11:24 10.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мининформа республики.
"Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах", – сообщили в министрестве.
Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздаст воздушные бои и массированные танковые атаки, покажет картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.
В Крыму "Поезд Победы" сделает остановки в четырех городах. 12 марта он прибудет в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта - в Симферополе.
Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно по предварительной регистрации. При этом дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей, но при условии отдельной регистрации. Дети от 6 до 11 лет могут посетить Поезд Победы только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет не могут посещать экспозицию.
При семейном посещении достаточно зарегистрироваться только взрослым.
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