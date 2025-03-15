https://crimea.ria.ru/20250315/poezd-pobedy-priedet-v-sevastopol-povtorno-1144959587.html

Поезд Победы приедет в Севастополь повторно

Поезд Победы приедет в Севастополь повторно - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Поезд Победы приедет в Севастополь повторно

Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T16:09

2025-03-15T16:09

2025-03-15T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию.Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов. Вход свободный, однако для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф, напомнил Развожаев.В Крыму "Поезд Победы" в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, с 14 по 15 марта находится Севастополе, 16 прибудет в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 числа.Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" встретили в КерчиГолос Левитана зазвучит в парках крымской столицыВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма Быкова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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