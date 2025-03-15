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Поезд Победы приедет в Севастополь повторно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Поезд Победы приедет в Севастополь повторно
Поезд Победы приедет в Севастополь повторно - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Поезд Победы приедет в Севастополь повторно
Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T16:09
2025-03-15T16:10
поезд победы
80 лет победы
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
крым
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история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию.Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов. Вход свободный, однако для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф, напомнил Развожаев.В Крыму "Поезд Победы" в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, с 14 по 15 марта находится Севастополе, 16 прибудет в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 числа.Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" встретили в КерчиГолос Левитана зазвучит в парках крымской столицыВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма Быкова
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поезд победы, 80 лет победы, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, память, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Поезд Победы приедет в Севастополь повторно

Власти Севастополя договорились вернуть в город Поезд Победы еще на один день

16:09 15.03.2025 (обновлено: 16:10 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВыставка "Поезд Победы"
Выставка Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Поезд Победы приедет в Севастополь повторно. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, такой запрос местной власти организаторы удовлетворили в связи с многочисленными просьбами горожан, не успевших увидеть экспозицию.

"Я обратился к организаторам с просьбой продлить у нас пребывание "Поезда Победы". Благодарен, что для города-героя сделали исключение: поезд вернется в Севастополь еще на один день", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов. Вход свободный, однако для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф, напомнил Развожаев.
В Крыму "Поезд Победы" в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта - в Евпаторию, с 14 по 15 марта находится Севастополе, 16 прибудет в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 числа.
Проект "Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.
Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.
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